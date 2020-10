Die Sky Highlights in UHD und HDR im Oktober

Anzeige

Sky Q stellt seinen Kunden im Oktober ausgewählte Highlights in UHD und HDR zur Verfügung. Darunter die Formel 1 in Deutschland und das neue Sky Original.

Die Sky Original – Horrorserie „Hausen“ über einen verfluchten DDR-Plattenbau wird am 29. Oktober starten. Alle Folgen sollen in UHD-Qualität zum Abruf verfügbar sein. Daneben wird auch der UHD-Katalog bei Sky Q um mehrere populäre Filme ergänzt. Dazu zählen „Bloodshoot“ (ab 2. Oktober), „Queen & Slim“ (ab 21. Oktober), „Terminator 4 – Die Erlösung“ (ab 16. Oktober), „Denk wie ein Mann“ (seit 30. September) und der Spielberg-Klassiker „Schindlers Liste“ (seit 29. September).

Auch Sportfans bekommen ein volles Programm in UHD und HDR serviert. Unter anderem stehen die Fußball-Derbys zwischen Köln und Gladbach und dem BVB und Schalke an. Außerdem gastiert die Formel 1 in Deutschland am Nürburgring.

Das bisher terminierte Sportprogramm im Überblick

3. Oktober, 15.30 Uhr: Bundesliga 1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach UHD / HDR

3. Oktober, 18.30 Uhr: Bundesliga RB Leipzig – FC Schalke 04 UHD / HDR

4. Oktober, 17.30 Uhr: Premier League Manchester United – Tottenham Hotspurs UHD

5. Oktober, 20.30 Uhr: 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg – SV Darmstadt 98 UHD

10. Oktober, 14.45 Uhr: Formel 1 Großer Preis der Eifel, Nürburgring – Qualifying UHD

11. Oktober, 15.10 Uhr: Formel 1 Großer Preis der Eifel, Nürburgring – Rennen UHD

17. Oktober, 15.30 Uhr: Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund UHD / HDR

17. Oktober, 18.30 Uhr: Bundesliga DSC Arminia Bielefeld – FC Bayern München UHD /HDR

19. Oktober, 20.30 Uhr: 2. Bundesliga FC St. Pauli – 1. FC Nürnberg UHD

24. Oktober, 18.30 Uhr: Bundesliga Borussia Dortmund – FC Schalke 04 UHD /HDR

25. Oktober, (tba): Formel 1 Großer Preis von Portugal, Portimao – Rennen UHD

31. Oktober, 18.30 Uhr: Bundesliga Borussia Mönchengladbach – RB Leipzig UHD / HDR