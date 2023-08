Eberhofer-Krimis: Free-TV-Premiere am Montag und weitere Inhalte zur Reihe

Anzeige

Der Bayerische Rundfunk spricht von „Eberhofer-Wochen“: Vor dem Kinostart von „Rehragout-Rendezvous“ läuft unter anderem eine Free-TV-Premiere der Reihe im Ersten.

Das Sommerkino im Ersten zeigt am 7. August die Krimikomödie „Guglhupfgeschwader“ erstmals im deutschen Free-TV. Dabei handelt es sich um den bereits achten Teil der beliebten Eberhofer-Krimis. Seit dem 5. August kann man die Romanverfilmung bereits in der ARD Mediathek streamen, wo sie noch bis zum 6. September zur Verfügung steht. In dem achten Teil der Reihe bekommt es der bayerische Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) laut BR-Ankündigung nicht nur mit unverhofftem (Familien-)Zuwachs, sondern auch mit Glücksspiel und dem organisierten Verbrechen zu tun.

Wer nach der TV-Ausstrahlung des Films weitere Hintergrundinformationen zur Reihe bekommen möchte, kann um 22 Uhr zum BR Fernsehen wechseln. Dort läuft die Doku „Rita Falk – Frau Eberhofer“ über die Karriere der erfolgreichen Schriftstellerin, die sich mit den Eberhofer-Krimis zu einem echten Star des deutschen Literaturmarktes entwickelte. Seit dem 3. August steht auch diese Doku in der ARD Mediathek auf Abruf zur Verfügung.

Premiere von „Rehragout-Rendezvous“ in München Foto: Constantin Film Verleih

Neuer Teil der Eberhofer-Reihe ab Donnerstag im Kino

Den neunten und neuesten Teil der Eberhofer-Reihe kann man ab dem 10. August in den deutschen Kinos sehen. In „Rehragout-Rendezvous“ begibt sich die Oma (Enzi Fuchs) am Eberhofer-Hof in einen Streik: Fortan sollen die anderen Familienmitglieder lernen, selbstständiger zu werden und sich um den Haushalt zu kümmern. Zudem entdeckt man eine Krähe mit einem menschlichen Ohr im Schnabel. Franz und Rudi müssen erneut ermitteln. Am 31. Juli hatte der Film seine Weltpremiere in München gefeiert.

Quelle: BR Presse

