Formel 1 aus Japan am Wochenende bei Sky und Wow

Bereits am nächsten Wochenende steht in der Formel 1 der Große Preis von Japan an, der üblicherweise im Herbst stattfand. Diesmal wird er exklusiv bei Sky und Wow zu sehen sein.

Das vierte Rennen der Saison wird somit zu einem echten Prüfstein, bei dem die Autos an ihre Grenzen gebracht werden – schließlich gilt der Suzuka International Racing Course als äußerst anspruchsvolle und abwechslungsreiche Strecke mit einer Vielzahl von schnellen und langsamen Kurven.

Den übermäßigen Reifenverschleiß hatte Ferrari bereits während der Winterpause in den Griff bekommen und konnte in Melbourne – nicht zuletzt aufgrund des ersten Ausfalls von Max Verstappen seit 2022 – einen Doppelsieg einfahren. Besonders bemerkenswert war hierbei die Leistung von Carlos Sainz, der sich nur 16 Tage nach seiner Blinddarm-OP ganz oben auf dem Podest wiederfand. Ob sich der Spanier und Teamkollege Charles Leclerc auch im Land der aufgehenden Sonne gegen Red Bull Racing behaupten können?

Sky schon ab Donnerstag mit „Warm“ Up live

Mit insgesamt 24 Rennen ist der Formel 1 Rennkalender in diesem Jahr so umfangreich wie nie zuvor und Sky ist ab Donnerstag mit „Warm Up – Das Motorsport Spezial“ live dabei. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreunde alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Sascha Roos wird alle Sessions in Suzuka gemeinsam mit Sky Experte Ralf Schumacher live kommentieren, die Sky Q Kunden zusätzlich in UHD/HDR verfolgen können.

Darüber hinaus wiederholt Sky Sport F1 sowohl das Qualifying am Samstag als auch das Rennen am Sonntag zu den gewohnten Zeiten eines Europa-Rennens in voller Länge samt Vor- & Nachberichten.