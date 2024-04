„GZSZ“: Großer Star der Serie fehlt beim Jubiläum

Er spielt seit einer gefühlten Ewigkeit den Bösewicht in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ („GZSZ“), doch bei der Jubiläumsausgabe steht Wolfgang Bahro nicht vor der Kamera. Weshalb?

Ausgerechnet in der Jubiläumsausgabe der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ist Oberbösewicht Wolfgang Bahro nicht zu sehen. „Es ist natürlich schade, dass Dr. Gerner in der 8000. Folge nicht dabei ist“, sagte der Schauspieler (63) am Freitag dem Sender RTL. Die Serienfigur Jo Gerner sei inzwischen Jura-Professor an der berühmten Universität Harvard und halte Vorträge für Studenten. „Und nach zwei Monaten ist er wieder zurück.“

Jubiläumsfolge von „GZSZ“ läuft am Montag bei RTL

Kürzlich hatte Bahro im RTL-Interview erläutert, dass er wie jedes Jahr eine kurze Auszeit nehme, um sich anderen Projekten zu widmen. „Auszeiten sind enorm wichtig, um neue Inspirationen zu sammeln und den Kopf frei für frische Ideen und Ziele zu bekommen.“

„GZSZ“ ist seit 1992 bei RTL und inzwischen auch bei RTL+ zu sehen und feiert am kommenden Montag mit der 8000. Ausgabe Jubiläum. „Ich schätze besonders an der Serie, dass sie immer wieder Probleme aufgreift, die auch die Zuschauer beschäftigen und sehr aktuell sind“, sagte Bahro nun. Die Serie hinterfrage sich immer wieder selbst und probiere neue Wege aus.

Text: dpa/ Redaktion: JN

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen im Artikel handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN dabei eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.