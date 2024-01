HD+: Die UHD-Highlights im Januar mit Bundesliga und Dokus

Zu den UHD-Highlights von HD+ im Januar gehört unter anderem das Bundesliga-Spiel der Bayern gegen Hoffenheim.

Das erste UHD-Highlight, das HD+ für den Januar ankündigt, ist „Das 1% Quiz“ mit Jörg Pilawa, das immer donnerstags um 20.15 Uhr bei Sat.1 UHD läuft. Als Sport-Highlight kündigt HD+ das Bundesliga-Spiel des FC Bayern gegen TSG 1899 Hoffenheim am 12. Januar um 19 Uhr an. Das Duell wird ebenfalls bei Sat.1 UHD und ProSiebenSat.1 UHD mit Dolby Atmos Ton gezeigt, wie der Anbieter mitteilt.

Doku-Highlights bei HD+ in UHD-Qualität im Januar

Als Doku-Highlights nennt der Anbieter „Galileo X-Plorer: Megacity Mexico City“ am 7. Januar um 19.05 Uhr auf ProSieben UHD, „Galileo X-Plorer: Hotspot Dubai“ am 14. Januar um 19.05 Uhr, ebenfalls auf ProSieben UHD, sowie „Abenteuer Leben am Sonntag: Das Urlaubsduell: Malediven gegen Belize“. Die Sendung läuft am 14. Januar um 23.05 Uhr bei Kabel Eins UHD.

Zu den werktäglichen Unterhaltungsprogrammen in UHD-Qualität, die HD+ anführt, gehören wie immer „Unter uns“ (montags bis freitags um 17.30 Uhr), „Alles was zählt“ (montags bis freitags um 19.05 Uhr) und „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ (montags bis freitags um 19.40 Uhr) bei RTL UHD.

Quelle: HD Plus GmbH