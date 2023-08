Heute „Taxi Driver“: Arte ehrt Robert De Niro zum 80. mit Filmklassiker-Trio

Anzeige

Zum 80. Geburtstag von Robert De Niro zeigt Arte drei Spielfilme mit dem Schauspieler, der durch seine Ausbildung am New Yorker Actor’s Studio geprägt wurde und dessen akribische Vorbereitung auf seine Rollen legendär ist. Bei Arte ist er diese Woche in „Taxi Driver“, „Die durch die Hölle gehen“ und „Heat“ zu erleben.

Anzeige

Die minderjährige Prostituierte Iris (Jodie Foster) wird für den Taxichauffeur Travis zur Obsession. © 1976 (renewed 2004) Columbia Pictures Industries

Am 17. August wird Schauspiel-Legende Robert De Niro 80 Jahre alt. Aus diesem Anlass zeigt Arte drei Spielfilme mit dem weltberühmten Schauspieler, der auch Regie führt, produziert und eine Filmschule gründete. Bekannt wurde De Niro für die akribische Vorbereitung auf seine Rollen und deren überzeugende Darstellung sowie seine Wandelbarkeit. Der Meister des Method Acting beeindruckte besonders mit seiner Verkörperung ambivalenter Charaktere.

Der unvergleichliche Robert De Niro – dreimal binnen sieben Tagen bei Arte

De Niro erlangte seinen Durchbruch mit einer Nebenrolle in „Der Pate II“ (1974). Seine vermutlich bekannteste Rolle hatte er in Martin Scorsese „Taxi Driver“ (1976). Für den Film machte De Niro einen Taxischein und arbeitete vor Beginn der Dreharbeiten als Fahrer in New York City. „Taxi Driver“ wurde zum Kultfilm und ist heute an dem ersten der drei Robert De Niro gewidmeten Abende auf Arte zu sehen.

Ihm folgt der Antikriegsfilm „Die durch die Hölle gehen“ (1978), welcher die Folgen des Vietnamkrieges auf die beteiligten Soldaten untersucht. Der Film gewann fünf Oscars, De Niro wurde als bester Hauptdarsteller nominiert. Als drittes zeigt Arte dann noch den Actionfilm „Heat“ (1995). In diesem sieht sich De Niro als Bankräuber einem unerbittlichen Polizeileutnant gegenüber, verkörpert von Al Pacino. Die beiden Schauspieler begegneten sich bereits in „Der Pate II“.

Vincent Hanna (Al Pacino, li.) und Neil McCauley (Robert De Niro, re.) zu Tisch. © 1995 Monarchy Enterprises in all other territories Rambo-Style: Michael Vronsky (Robert De Niro) erlebt mit seinen Kameraden die Schrecken des Vietnamkrieges. © ARD/Degeto Film/Studiocanal

Quelle: Arte G.E.I.E. | Red.: bey

Bildquelle: df-robert-deniro-taxi-driver: Arte