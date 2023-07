Ingo Lenßen ermittelt heute in der „Strandkanzlei“ von Sat.1

Anzeige

Im neuen Sat.1 Spezial-Urlaubscheck „Die Strandkanzlei“ ermittelt Ingo Lenßen in einer Kneipe auf Mallorca.

In der Sendung werden gegen die Inhaberin der Mallorca-Kultkneipe „Krümels Stadl“ schwere Vorwürfe erhoben. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Partyschlager-Stars eröffnet TV-Kultanwalt Ingo Lenßen, dass nicht nur im Wohnraum seiner Angestelltenwohnung Überwachungskameras angebracht seien, sondern auch in den Gäste-WCs für Partygäste von „Krümels Stadl“ mit versteckten Kameras gefilmt werde, kündigt Sat.1 an.

Lenßen ermittelt nun, warum die Kameras angebracht wurden und was die Polizei zu dem Fall sagt. Wie reagiert die Betreiberin Marion „Krümel“ Pfaff auf die Anschuldigungen?

Sat.1 zeigt „Der Urlaubscheck: Ingo Lenßen – Die Strandkanzlei“ am 6. Juli um 20.15 Uhr im linearen TV sowie auf Joyn.

Quelle: Sat.1

