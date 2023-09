Invictus Games starten heute: Das gibt es im TV zu sehen

Anzeige

Die Invictus Games, das Sport-Event für verletzte und traumatisierte Soldaten, beginnen heute in Düsseldorf mit Live-Stream und TV-Berichterstattung.

Seit 2014 gibt es die Invictus Games. Es ist das einzige Sport-Event explizit für Soldatinnen und Soldaten, die im Krieg verwundet und traumatisiert wurden. Begründer der Spiele ist niemand Geringeres als Prinz Harry. Er selbst war als Offizier der British Army im Afghanistan im Einsatz – so berichtete auch DIGITALFERNSEHEN. Dieses Jahr finden die Invictus Games erstmals in Deutschland statt, genauer gesagt in Düsseldorf.

Die Wettkämpfe dauern eine Woche an

Die Invictus Games starten heute am 9. September und laufen eine Woche lang bis zum 16. September. Auch die deutsche Bundeswehr beteiligt sich an den diesjährigen Spielen in Düsseldorf. 500 Soldatinnen und Soldaten aus 21 verschiedenen Nationen nehmen an den Wettkämpfen teil, darunter natürlich auch Deutsche. Zu den Disziplinen gehören u. a. Tischtennis, Bogenschießen, Leichtathletik, Schwimmen, Gewichtheben oder auch Basketball und Rugby für Rollstuhlfahrer.

© WDR / werkblende – Am 21. September um 22.45 Uhr sendet der WDR in der Reihe „Menschen hautnah“ einen Bericht über deutsche Soldaten bei den Invictus Games 2023

Die Invictus Games im TV und im Stream

Die Düsseldorfer Eröffnungsfeier findet heute um 18:30 Uhr statt und wird live im TV vom Sender Phoenix bei „phoenix vor Ort“ begleitet. Auch die ARD hat heute Programminhalte zu den Spielen. Um 18.15 Uhr läuft hier Doku „Die Unbesiegbaren – Soldaten bei den Invictus Games“, die querschnittsgelähmte und traumatisierte Soldaten bei ihren Vorbereitungen auf die Wettkämpfe begleitet. Die Doku ist auch in der ARD-Mediathek verfügbar. Heute ab 23 Uhr gibt es zudem einen Live-Auftritt von Prinz Harry beim ZDF-Sportstudio.

Weitere Berichterstattungen von den Spielen selbst sollen auch bei den Öffentlich-Rechtlichen weiterhin stattfinden, so zum Beispiel in der sonntäglichen Sportschau der ARD. Inwiefern im Free-TV Live-Übertragungen des Events stattfinden, ist derzeit noch nicht genau zu erkennen. Allerdings wird es auch einen permanenten Live-Stream im Internet auf der Website https://invictusgames23.de und dem Youtube-Kanal https://www.youtube.com/@invictusgamesdusseldorf2023 geben.

