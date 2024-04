Jörg Pilawa lebt vom Bürgergeld: TV-Reportage heute bei Sat.1

TV-Moderator Jörg Pilawa verzichtet für eine neue Sat.1-Reportage am Montagabend für eine Woche auf Luxus.

Leben Bürgergeld-Empfänger wirklich so bequem, wie es manche aktuell herbeireden oder anprangern? Jörg Pilawa wagt am Montagabend das Selbstexperiment. In der Sat.1-Reportage „Jörg Pilawa: Plötzlich arm“ bekommt der Moderator 127 Euro als Bürgergeld-Regelsatz als Lebensunterhalt und muss damit auskommen.

Jörg Pilawa zieht für Sat.1-Reportage nach Marzahn-Hellersdorf

„Es macht was mit Dir, wenn Du Dir den ganzen Tag überlegst: Was kann ich mir überhaupt leisten? Und die viel schlimmere Überlegung ist: Was kann ich mir alles nicht leisten? Denn das ist ja ganz viel“, zitiert der Sender den 58-Jährigen.

Für das TV-Experiment zieht Jörg Pilawa eine Woche lang in den Berliner Brennpunkt-Bezirk Marzahn-Hellersdorf, kündigte Sat.1 an. Die ganze Reportage kann man am Montagabend (15. April) um 20.15 Uhr bei Sat.1 und auf Joyn verfolgen.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen im Artikel handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN dabei eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.