Kai Pflaume kommt zum ZDF-Traumschiff

Seit Florian Silbereisen der Kapitän vom ZDF-Traumschiff ist, tauchen immer mehr Promis für den TV-Klassiker vor der Kamera auf. Nächster Kandidat: Kai Pflaume.

Es gehört offensichtlich zum neuen Konzept, seit Florian Silbereisen seinen Einstand als der neue Kapitän Max Parger gab: Promis und noch mehr Promis für „Das Traumschiff“ sind gefragt. Und das betrifft nicht nur alte Schauspiel-Recken wie Uwe Ochsenknecht oder Armin Rohde. Vor allem TV- und Social-Media-Stars stehen nun im Visier.

Bevor auch Moderator Kai Pflaume Blut geleckt hat, kamen in den bisherigen Silbereisen-Folgen des Traumschiffs als Gaststars beispielsweise ProSieben-Moderator Joko Winterscheidt, „Bares für Rares“-Veteran Horst Lichter. Aber auch Comedian Luke Mockridge oder der Laufsteg-Trainer bzw. das ehemalige Jury-Mitglied bei „Germany’s Next Topmodel“, Bruce Darnell.

© ZDF und Dirk Bartling – Seit 2019 spielt Florian Silbereisen Kapitän Max Parger bei „Das Traumschiff“ im ZDF

Kai Pflaume berichtet vom Traumschiff-Dreh

Für die kommende Traumschiff-Episode ist nun der Hallenser Kai Pflaume mit einem Gastauftritt an der Reihe. Der „Herzblatt“-Moderator und Liebling aller Schwiegermütter hat bereits über die sozialen Medien berichtet, dass er bei den Dreharbeiten großen Spaß hatte. Sympathisch und bescheiden äußerte er sich in einem Interview mit der Zeitschrift „Das Neue“ zu seinen begrenzten Schauspielqualitäten und er wolle mal schauen, was dabei heraus gekommen ist.

Kai Pflaume ist auf jeden Fall auf das fertige Endergebnis und die Reaktion des Publikums gespannt. Der genaue Austrahlungstermin der neuen Traumschiff-Episode steht derzeit noch nicht fest.

