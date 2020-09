Mit jeder Menge Horror: Die Sky-Highlights im Oktober

Anzeige

Da die Halloween-Zeit bevorsteht, präsentiert Sky seinen Kunden im Oktober jede Menge Grusel und Grauen. Darunter die Premiere des Sky Originals „Hausen“.

Die deutsche Horrorserie „Hausen“ mit Charly Hübner spielt in einem verfluchten Plattenbau. Hübner spielt darin einen Hausmeister, der das Gebäude sanieren will, während dessen Sohn unheimlichen Ereignissen auf die Spur kommt. Ab dem 29. Oktober und damit pünktlich zu Halloween wird die Serie bei Sky starten.

Bereits am 9. Oktober wird außerdem die DC-Horror-Serie „Swamp Thing“ starten, die nach der ersten Staffel von Warner wieder abgesetzt wurde. Für alle Horrorfans verspricht Sky außerdem über 60 Filme. Darunter etwa sieben Teile von „Nightmare on Elm Street“, die komplette „Final Destination“-Reihe und Klassiker wie „Der Exorzist“ und „The Blair Witch Project“.

Auch abseits des Genres hat Sky im Oktober prominente neue Titel zu bieten. Darunter die BBC-HBO-Koproduktion „I May Destroy You“, die Gewalt und sexuelle Selbstbestimmung in der Londoner Partyszene thematisiert. „Eine der am meisten diskutierten Serien des Jahres“, verspricht Sky.

Die Sky Ticket Highlights im Oktober im Überblick:

Serien, Shows und Dokus

Marvel’s Runaways S3 (1.10.)

Syfy Warrior S2 (3.10.) OV-Fassung

For Live S1 (5.10.)

The Walking Dead S10 Folge 16 (5.10.) – Fox

Trauma – Der Fall Adam Belmont S1 (7.10.) – 13th Street

Rätsel der Wildnis – Auf Expedition mit Damian & Matt S1 (6.10.) – Discovery

Close Enough S1 (ab 8.10.) – TNT Comedy

Swamp Thing S1 (9.10.)

The Gloaming S1 (14.10.) – Fox

Single Parents S2 (15.10.)

Bluff City Law S1 (15.10.) – TNT Serie

Enthüllt: Geheimnisse der Meere S3 (18.10.) – Nat Geo

Room 104 S4 (21.10.)

Geheimnisvolle Geschichte – Auf Spurensuche mit Justin Fornal S1 (23.10.) – Discovery

I May Destroy You S1 (19.10.)

Search Party S3 (24.10.) – TNT Comedy

Autofahren für Frauen in Saudi-Arabien (25.10.)

Ins Unbekannte – Mysterien auf der Spur (25.10.) – Spiegel Geschichte

Burden of Truth S1 (26.10.) – Universal TV

Strike Back S7 (26.10.) – Fox

Ice Road Rescue – Extremrettung in Norwegen S5 (26.10.) – Nat Geo

Kill Chain: The Cyber War on America’s Elections (28.10.)

After Truth: Disinformation and the Cost of Fake News (28.10.)

Hausen (29.10.)

Filme

Bloodshot (ab 2.10.)

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (ab 3.10.)

Evan Allmächtig (4.10.)

The Tale – Die Erinnerung (6.10.)

Das Wunder von Marseille (ab 7.10.)

Midway – Für die Freiheit (9.10.)

Cats (10.10.)

Tödliches Kommando – The Hurtlocker (10.10.)

Becoming – Das Böse in ihm (12.10.)

Nirgendwo (13.10.)

Lying and Stealing (14.10.)

1917 (16.10.)

Rodin – Spy, Agent, Hero (17.10.)

Queen & Slim (21.10.)

Underwater – Es ist erwacht (23.10.)

Jay and Silent Bob Reboot (24.10.)

The Wild Bunch – Sie kannten kein Gesetz (26.10.)

Teen Spirit (28.10.)

Spione Undercover – Eine wilde Verwandlung (30.10.)

Die Drei !!! (31.10.)