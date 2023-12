Neue Realityreihe in 2024: Joey Kelly reist mit seiner Familie durch Amerika

Fernsehzuschauer lernen jetzt noch mehr Mitglieder der beliebten Musiker-Familie Kelly kennen. Extrem-Abenteurer Joey Kelly hat mit Ehefrau Tanja und den Kindern Luke, Leon, Lillian und Lisann Nord- und Südamerika bereist, wie RTLZwei ankündigte.

„Zwei Kontinente, 15 Länder und rund 30.000 Kilometer – das ist die Panamericana, die längste Straße der Welt. Joey Kelly, Mitglied von The Kelly Family, hat aus dieser Reise eine Challenge gemacht“, so RTLZwei. „Gemeinsam mit Ehefrau Tanja und den Kindern Luke, Leon, Lillian und Lisann wagt er das Abenteuer in einem alten Wohnmobil und ohne einen Cent in der Tasche von Kanada nach Argentinien.“

Joey Kelly und Familie auf der Panamericana

Der Sender benennt die Herausforderung für die sechsköpfige Familie aus dem Rheinland: „Sie sind auf Spenden angewiesen, die sie unter anderem durch Straßenmusik und Aushilfsjobs sammeln. In Kanada ahnt die Familie noch nicht, dass sie sich streckenweise in Gefahr bringt.“ Joey Kelly wurde in den 1990ern als Musiker der Familienband The Kelly Family bekannt. Heute ist er Unternehmer und seit mehr als 20 Jahren mit Ehefrau Tanja verheiratet. Sohn Luke ist 23, Leon 19, Lillian 16 und Nesthäkchen Lisann sieben Jahre alt.

Die neun Folgen von „Joey Kelly und Familie – Roadtrip Panamericana“ laufen ab 3. Januar jeweils um 20.15 Uhr mittwochs bei RTLZwei.