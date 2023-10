„Pop Giganten“: RTLZwei feiert heute 50 Jahre Hip-Hop

Anzeige

Was vor 50 Jahren als Untergrundbewegung begann, entwickelte sich zu einer der einflussreichsten Musikrichtungen. „Pop Giganten: 50 Jahre Hip-Hop“ geht bei RTLZwei heute auf Zeitreise, mit vielen Stars der Szene.

Anzeige

2Pac, Notorious B.I.G., Jay-Z und Drake – die Karrieren dieser und anderer Hip-Hop-Ikonen werden in der Doku „Pop Giganten: 50 Jahre Hip-Hop“ beleuchtet. Die Sendung stellt dabei Fragen nach den Wurzeln der Musikrichtung, ihren Stars und auch, was die Musik mit ihren Reimen und sozialer Kritik ausmacht. Ein besonderer Fokus liegt auch auf Künstlern, die Barrieren durchbrochen haben – etwa Eminem, der sich als Weißer in dem ursprünglich Schwarzen Genre einen Namen machte, und Missy Elliott, die sich als Frau in der Männer-dominierten Branche durchsetzte.

In der Doku kommen diverse deutsche Hip-Hop-Stars zu Wort, etwa Smudo von Fanta 4, Eko Fresh und Sabrina Setlur. Urgesteine der Musiksender Viva und MTV teilen Erinnerungen an die Anfänge des Hip-Hops hierzulande. Dabei geht es nicht nur um die Musik, sondern auch das damit verbundene Lebensgefühl. Die Sendung zeigt auch, wie Hip-Hop gesellschaftlichen Einfluss genommen hat, von Mode über Tanz bis hin zu Kunst und sozialen Bewegungen.

Die dreistündige Doku „Pop Giganten: 50 Jahre Hip-Hop“ läuft heute, 9. Oktober, um 20.15 Uhr bei RTLZwei.