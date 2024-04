„Quatsch Comedy Show“ startet heute Abend im Free-TV

Früher hieß es „Quatsch Comedy Club“, nun startet die Nachfolge-Sendung „Quatsch Comedy Show“ im Free-TV mit neuem Moderations-Duo und vielen Comedians.

ProSieben will an alte Erfolge mit dem „Quatsch Comedy Club“ anknüpfen und präsentiert ab heute, den 17. April, um 21.25 Uhr das neue Nachfolge-Format „Quatsch Comedy Show“ auf ProSieben und auch auf Joyn. Gastgeber sind die Comedians Khalid Bounouar und Tahnee. „Schön, dass der Quatsch wieder zurück ist auf ProSieben, auch auf so einem prominenten Sendeplatz“, sagte Tahnee der Deutschen Presse-Agentur. Gerade in so schweren Zeiten sei ein bisschen Leichtigkeit wichtig. „Wir wollen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer auch mal aus ihrem Alltag geholt werden. Die Show ist absolut abwechslungsreich und gefühlt passiert alle zwei, drei Minuten etwas Neues“, erklärte die 32-Jährige. „Wir bedienen unterschiedliche Humorfarben, das ist ja auch das Tolle an einer Mixed-Show.“

„Quatsch Comedy Show“ heute u. a. mit Christ Tall und Ilka Bessin

Foto: Prosieben/ Seven.One/Boris Breuer – Mit Khalid Bounouar und Tahnee moderiert die junge Nachfolge-Generation die neue „Quatsch Comedy Show“

In ihrer ersten Show am heutigen Abend begrüßt das Moderations-Duo die Stand-up-Comedians Chris Tall, Marcel Kösling, Osan Yaran und Ingmar Stadelmann. Letzterer tritt zudem noch zusammen mit Ilka Bessin in einer eigenen Rubrik auf. Der „Quatsch Comedy“-Kosmos geht auf eine Bühnenshow von Entertainer Thomas Hermanns zurück, die 1992 in Hamburg begann. Hermanns hat damit hierzulande das US-Konzept der Stand-up-Comedy salonfähig gemacht. Mit den Shows, die später auch im Fernsehen ausgestrahlt wurden, wurden viele bekannte Komiker und Komikerinnen erst groß. Das gilt zum Beispiel für Carolin Kebekus, Dieter Nuhr und Ilka Bessin. Der „Quatsch Comedy Club“ zog in den 90ern nach Berlin um. Die Bühnenshows gibt es bis heute.

„Quatsch Comedy Show“ will dem ursprünglichen Format treu bleiben

© Sky Deutschland – THomas Herrmanns war viele Jahrzehnte das Aushängeschild vom „Quatsch Comedy Club“

Auf dem Bildschirm war die Sendung zunächst beim Bezahlsender Premiere zu sehen, dann ab 1997 bei ProSieben. Für den Sender war das Format eine Zeit lang enorm Image-trächtig. Zuletzt waren dort aber nur noch vereinzelte Spezialausgaben vom „Quatsch Comedy Club“ zu sehen. Im Dezember 2022 verabschiedete sich Thomas Hermanns dann endgültig.

„Dass Thomas Hermanns sich entschieden hat, das Zepter abzugeben und zu sagen, das macht jetzt jemand anderes, braucht schon Mut und das ehrt uns“, sagte Bounouar, der früher, wie auch Tahnee, selbst schon im „Quatsch Comedy Club“ auftrat. Natürlich ziehe sich der altbekannte Geist durch die neue Sendung, ergänzte Tahnee. „Wir führen eine bestehende Marke weiter und erfinden daher das Rad nicht neu, sondern ergänzen sie durch Show-Elemente und machen sie dadurch noch bunter.“ Neu sei etwa eine Challenge am Ende jeder Sendung, bei der die Gäste in einem Impro-Spiel spontan Gags abfeuern müssen.

