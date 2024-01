RTL Turmspringen heute Abend zurück im TV

Am Freitagabend stellen sich 22 prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Einzel- und Synchronwettbewerb dem „RTL Turmspringen“.

Zum dritten Mal lädt RTL zum Turmspringen. Am 12. Januar führen dabei Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann ab 20.15 Uhr live durch das Geschehen in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin. Unter anderem kündigt der Sender das Comeback von Thorsten Legat und René Casselly an, die im vergangenen Jahr verletzungsbedingt ausscheiden musste, wie RTL erinnert.

Die Kandidatinnen und Kandidaten des RTL Turmspringens 2024 Foto: RTL/ Markus Nass

Diese Promis sind beim RTL Turmspringen dabei

Beim RTL Turmspringen treten verschiedene Prominente im Einzel- und Synchronwettbewerb gegeneinander an. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind dabei folgende:

Einzelwettbewerb

Zico Banach, Reality-Star

Philipp Boy, ehemaliger Kunstturner

René Casselly, Zirkus-Artist

Marco Cerullo, Model und Reality-Star

Sam Dylan, Reality-Star

Zoe Lätizia Flindris, Curvy-Model

Fabian Hambüchen, ehemaliger Kunstturner

Paul Janke, Reality-Star

Aurelia Lamprecht, Influencerin und Reality-Star

Valentin Lusin, „Let’s Dance“

Synchronwettbewerb

Valea Scalabrino und Ben Heinrich („Unter uns“)

Ada Theilken und Benni Grams („Ninja Warrior“)

Thorsten Legat und Sohn Nico

Kim Hnizdo und Jacky Wruck („GNTM“)

Mariia Maksina und Valentin Lusin („Let’s Dance“)

Zico Banach und Paco Herb (Reality-Stars)

Vanessa und Jenny Grassl („Love Island“)

