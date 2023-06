„Schlag den Star“ heute wieder mit einem Frauenduell

Anzeige

Es ist wieder Zeit für „Schlag den Star“: Heute Abend live mit Schauspielerin Nilam Farooq und „Germany’s Next Topmodel“-Abräumerin Rebecca Mir.

Es geht erneut um satte 100.000 Euro. Nach 15 Runden in verschiedensten Denk- und Sportspielen wird die Gewinnerin feststehen. Heute Abend um 20.15 Uhr sendet ProSieben live die neue Ausgabe von „Schlag den Star“. Auch auf der Streaming-Plattform Joyn kann das Event zeitgleich verfolgt werden. Wie gewohnt wird Quatschmacher Elton den Abend moderieren. Musikalisch untermalen die Bands Bosse und Mando Diao die Show.

Rebecca Mir gegen Nilam Farooq heute bei „Schlag den Star“

Doch was ist bekannt über die neuen Kandidatinnen? Wer Heidi Klums „Germany’s Next Topmodel“ schon länger verfolgt, könnte sich noch an den Durchbruch von Teilnehmerin Rebecca Mir erinnern. 2011 belegte sie im Finale der sechsten Staffel den zweiten Platz. Seitdem hat sie nicht nur professionell gemodelt, sondern ist auch durch diverse TV-Sendungen gepilgert. Sei es „Let’s Dance“ oder „Grill den Henssler“. Auch als Moderatorin ist Rebecca Mir zu sehen bei Lifestyle-Sendungen wie „taff“ und „red.“

Ihre Gegnerin ist heute bei „Schlag den Star“ die Schauspielerin Nilam Farooq. In Krimi-Serien wie „Der Alte“, „SOKO Leipzig“ oder auch beim „Tatort“ und beim „Polizeiruf 110“ machte sie sich in den 2010ern einen Namen. Jüngst war sie 2022 bei „Wer stiehlt mir die Show“ dabei.

