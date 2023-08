„Spaceballs“: Mel Brooks‘ Kult-Parodie auf „Star Wars“ heute im Free-TV

Anzeige

Freunde des gepflegten Slaptstick-Humors und „Star Wars„-Fans aufgepasst: Diesen Mittwoch ist der Mel-Brooks-Kultfilm „Spaceballs“ endlich mal wieder zur Prime Time im Free-TV zu sehen.

Seine Statur ist vielleicht klein, aber dafür ist sein Helm umso größer: Lord Helmchen (Rick Moranis). Foto: RTL / © 1987 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

Letztmals zeigte Nitro „Spaceballs“ Ende 2020 zur besten Sendezeit. In der Zwischenzeit lief der Kultstreifen zwar auch auf anderen Sendern, jedoch eher nachts. Somit bekommen Freunde von Mel Brooks unvergleichlichen Parodie-Filmen („Robin Hood – Helden in Strumpfhosen“) heute, um 20.15 Uhr, mal wieder einen (sau-)lustigen Fernsehabend mit Lord Helmchen (siehe rechts) und Co. zu verbringen. „Möge der Saft mit Euch sein“ …

Darum geht es in „Spaceballs“

Auf dem Planeten Spaceball ist der Sauerstoffvorrat aufgebraucht. Der hinterhältige Regent Scroob schickt Lord Helmchen zum Nachbar-Planeten Druida und lässt dort Prinzessin Vespa entführen, um den Bewohnern die Luft „abzupressen“. Zum Glück ist der kosmische Cowboy Lone Starr mit seinem hundeähnlichen Gefährten Barf im Weltall unterwegs und kann Vespa mithilfe des weisen Yogurt retten und den „Luftraub“ in letzter Sekunde verhindern.

Neben „Star Wars“ werden übrigens auch andere SciFi-Klassiker wie „Planet der Affen“ und „Aliens“ verballhornt, letzterer Film sogar unter Mitwirkung des Original-Schauspielers John Hurt.

