„Terra X“-Jubiläum: ZDF schickt Christoph Maria Herbst und weitere Promis auf Expedition

Zum 20. Jubiläum von „Terra X: Faszination Erde“ schickt das ZDF ab dieser Woche Christoph Maria Herbst, Sibel Kekilli und Wotan Wilke auf große Reise.

Die drei angekündigten Jubiläumsfolgen von „Terra X“ führen nach Australien, Kenia und Island. Die erste Folge „Brennendes Australien“ wird am 3. Dezember um 19.30 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Christoph Maria Herbst soll darin erforschen, wie Australien immer wieder den Neuanfang schaffte und wie die Chancen für die Zukunft stehen, kündigt das ZDF an.

Christoph, Maria Herbst, Sibel Kekilli und Wotan Wilke Möhring reisen für „Terra X“

Am 10. Dezember folgt dann zur selben Sendezeit „Eisiges Land“ mit Sibel Kekilli. Wotan Wilke Möhring bildet schließlich am 17. Dezember um 19.30 Uhr den Abschluss und forscht zum Thema Vulkane. Parallel zur Ausstrahlung werden die drei Sendungen von „Terra X: Faszination Erde“ zehn Jahre lang in der ZDF Mediathek und mit Untertiteln zur Verfügung stehen.

