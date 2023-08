„The Straight Story“: David-Lynch-Klassiker heute im TV und in der Mediathek

Anzeige

„The Straight Story – Eine wahre Geschichte“ sticht aus dem Schaffen von Regielegende David Lynch („Lost Highway“) heraus. Heute Abend läuft der Film im Free-TV.

David Lynch ist bekannt für seine labyrinthischen, surreal angehauchten Filmwelten, die immer wieder eindringliche Blicke auf die verdrängten Kehrseiten der USA und der Filmindustrie geworfen haben. Mit preisgekrönten und ikonischen Werken wie „Eraserhead“, „Lost Highway„, „Mulholland Drive“ oder auch der Serie „Twin Peaks“ hat Lynch Geschichte geschrieben.

„The Straight Story“ scheint dabei auf den ersten Blick nicht so recht in die verstörenden Horrorwelten von vielen Lynch-Filmen zu passen. In dem Drama aus dem Jahr 1999 zeigt sich der Autorenfilmer ruhiger, zurückhaltender in seinem Blick auf das ländliche Amerika. Der Film verzichtet auf den verstörenden Horror, den man sonst aus seinen Werken kennt. Geblieben ist derweil etwa die musikalische Note: Auch hier hat Angelo Badalamenti den Score komponiert, der unter anderem die berühmte „Twin Peaks„-Melodien entwickelte.

Wer Lynch also von einer für seine Verhältnisse vielleicht eher untypischen Seite erleben möchte, hat am Montagabend die Gelegenheit dazu. Arte zeigt „The Straight Story – Eine wahre Geschichte“ am 7. August 2023 um 20.15 Uhr im Free-TV und noch bis zum 11. August in der Mediathek. Am 8. August läuft außerdem eine Wiederholung um 13.30 Uhr.

Darum geht es in „The Straight Story“

Die Handlung beschreibt Arte in seiner Programmankündigung folgendermaßen: „Alvin Straight und sein Bruder Lyle reden seit über zehn Jahren nicht mehr miteinander. Doch als der 73-jährige Alvin erfährt, dass sein Bruder einen Herzanfall erlitten hat, will er endlich Frieden schließen. Mangels anderer Reisemöglichkeiten macht er sich mit einem motorisierten Rasenmäher auf den Weg, um zu Lyle zu gelangen, der Hunderte von Meilen entfernt lebt. Auf seiner langwierigen Fahrt von Iowa nach Wisconsin trifft Alvin auf Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft.“

Studiocanal hat „The Straight Story“ in Deutschland unter dem Arthaus-Label auch auf DVD und Blu-ray veröffentlicht.

