Traumschiff: Harald Schmidt nach Kontroverse zurück

Harald Schmidt sorgte zuletzt mit einem Foto mit rechten Populisten für Aufsehen. Ungeachtet dessen geht er nach langer Pause wieder beim ZDF „Traumschiff“ an Bord.

Schon bald kehrt Harald Schmidt als Kreuzfahrdirektor Oskar Schifferle zum „Traumschiff“ im ZDF zurück. Zuletzt war er in der Sendung Ende 2021 zu sehen. Jetzt bestätigte das ZDF, dass der Entertainer am 26. November 2023 bei „Das Traumschiff“ dabei sein werde. Weitere Infos zu Inhalten der Folge wurden nicht bekannt. Der Grund für Harald Schmidts „Traumschiff“-Abstinenz liege laut t-online darin, dass seine Rolle in den Drehbüchern der sechs Folgen seit 2022 nicht vorgesehen war.

Harald Schmidt kehrte zuletzt etwa für die Amazon-Prime-Serie „One Mic Stand“ zurück auf den Bildschirm (Foto: Björn Klein, Bildquelle: Leonine)

Nun also das Comeback von Schmidt – und das ausgerechnet, nachdem er letzte Woche mit einem Foto für Kritik gesorgt hatte. Zu sehen war der Schauspieler bei einer Feier mit Ex-Verfassungsschutzchef Georg Maaßen und dem konservativen Journalisten Matthias Matussek. Beide gelten als bekannte Gesichter der sogenannten Neuen Rechten in Deutschland.

Doch Anlass für Konsequenzen sah das ZDF dadurch nicht. Man kommentiere private Veranstaltungsbesuche von ZDF-Protagonisten nicht, hieß es auf Anfrage von t-online. In jedem Fall wurde die „Traumschiff“-Folge mit Harald Schmidt bereits Ende 2022 (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).