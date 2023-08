„Traumschiffe des Sozialismus“: Arte zeigt Doku über DDR-Kreuzfahrten

Anzeige

Arte zeigt die Doku „Traumschiffe des Sozialismus“ über Kreuzfahrten in der DDR diese Woche in Erstausstrahlung.

Anzeige

Der Kultursender kündigt die Sendung folgendermaßen an: „Es ist ein vergessenes Kapitel aus der Geschichte des Arbeiter- und Bauernstaates: Drei Jahrzehnte lang betreibt die DDR ein Kreuzfahrtprogramm. Welches Motiv steckt hinter dieser Idee? Und warum hält die DDR-Führung trotz vieler Schwierigkeiten daran fest? Die Dokumentation zeigt den enormen Aufwand, mit dem das Politbüro seine Idee in die Tat umsetzt. Doch wie passen Schiffe, welche die ganze Welt bereisen sollen, und ein Staat, der sich nach dem Mauerbau immer mehr abschottet, zusammen?“

Am 17. August wird Arte „Traumschiffe des Sozialismus – Kreuzfahrten in der DDR“ um 20.15 Uhr erstmals linear ausstrahlen. Parallel dazu kann man die 52 Minuten lange Dokumentation bereits seit dem 11. August online in der Arte-Mediathek streamen. Dort wird der Film mehrere Jahre zur Verfügung stehen.

Quelle: Arte