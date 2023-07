Vertragsverlängerung: TV-Heimat von „Peter Steiners Theaterstadl“ gesichert

Anzeige

Der Heimatkanal bleibt das exklusive Zuhause von „Peter Steiners Theaterstadl“: Damit geht die Erfolgsgeschichte zwischen dem beliebten Volkstheater und dem Pay-TV-Sender aus Unterföhring weiter.

Heimatkanal hat großartige Neuigkeiten für alle Freunde des bayerischen Volkstheaters: „Peter Steiners Theaterstadl“ wird auch in Zukunft seinen festen Platz im Programm des Senders aus dem Hause Mainstream Media AG haben. Auch weiterhin sendet Heimatkanal exklusiv die zahlreichen Episoden der zünftig-bayerischen Bühnenstücke und bleibt somit die einzige Heimat des „Stadls“ im deutschen Fernsehen.

Schon seit Ende der 90er-Jahre ist „Peter Steiners Theaterstadl“ fester Bestandteil des Heimatkanal-Programms. Von Anfang an erfreute sich das Ensemble rund um Gründer Peter und seine Tochter Gerda Steiner bei den Zuschauern größter Beliebtheit und die Episoden erreichen – trotz eines stark veränderten Medienumfelds – bis heute nach Senderangaben herausragende Einschaltquoten. So entwickelte sich der „Stadl“ mit der Zeit zu einer der stärksten Marken auf Heimatkanal. Umso mehr freut man sich daher bei der Mainstream Media AG über die Verlängerung der exklusiven Partnerschaft.

„Peter Steiners Theaterstadl“ schon seit Ende der 90er auf dem Heimatkanal

Der im Jahr 2008 verstorbene Peter Steiner trat schon seit seiner Jugend in verschiedenen Volkstheatern und seit den 60er-Jahren häufig im Fernsehen auf. 1983 gründete er in München-Giesing seinen Theaterstadl. Die heiteren Stücke, die meist im bäuerlichen Milieu Oberbayerns spielen, wurden schnell bundesweit beliebt und ab 1990 zeichnete das Ensemble über 100 Folgen von „Peter Steiners Theaterstadl“ für das Fernsehen auf. Die Leitung des „Stadls“ übernahm schon früh Peters Tochter Gerda Steiner. Auch sie, die in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag feierte, freut sich außerordentlich über die guten Nachrichten.

Reinhard Ehret, Programmdirektor Heimatkanal:

„Ich freue mich sehr, dass der ‚Stadl‘ auch in Zukunft exklusiv im Programm von Heimatkanal zu Hause ist. Peter und Gerda Steiner haben über die Jahre absolut nichts an Popularität eingebüßt – ganz im Gegenteil: Die enorm hohen Einschaltquoten lassen darauf schließen, dass mittlerweile eine neue Steiner-Fan-Generation nachgewachsen ist.“

Gerda Steiner, Schauspielerin und seit 1985 Leiterin von „Peter Steiners Theaterstadl“:

„Ich arbeite mit der Mainstream Media AG seit Jahren vertrauensvoll zusammen. Der ‚Stadl‘ hat auf Heimatkanal ein wunderbares Zuhause gefunden. Es macht mich glücklich, dass wir auch heute noch jede Woche so viele Zuschauer mit unseren Theaterstücken und dem uns eigenen, doch so beliebten Humor begeistern und zum Lachen bringen dürfen. Dass diese Erfolgsgeschichte nun fortgesetzt wird, freut mich sehr.“

Quelle: Mainstream Media | Red.: bey

Bildquelle: steiner: Mainstream Media