ZDF Komödien-Reihe startet: „Merz gegen Merz“-Film zum Finale

Anzeige

Drei frische Komödien bringt das ZDF noch diesen Monat ins TV. Heute startet die Septemberreihe mit der Klassenkomödie „Gäste zum Essen“.

Anzeige

Immer donnerstags zur Prime Time zeigt das ZDF bis Ende September eine neue TV-Komödie. Alle drei Filme stehen im Zeichen der Familie. Es beginnt heute, den 14. September, um 20.15 Uhr mit „Gäste zum Essen“, wo Oberklasse und Unterschicht aufeinander prallen. Nächsten Donnerstag, am 21. September, folgt die Generationen- und Culture-Clash-Komödie „Mit Harpunen schießt man nicht“. Zum Abschluss ist am 28. September „Merz gegen Merz – Hochzeiten“ im Programm, die Filmfortsetzung der gleichnamigen Comedy-Serie mit Annette Frier und Christoph Maria Herbst. Alle drei benannten Komödien sind bereits in der ZDF-Mediathek verfügbar.

„Gäste zum Essen“ Auftakt ZDF-Komödien, „Merz gegen Merz“-Film Finale

© ZDF / Manju Sawhney – In „Gäste zum Essen“ treffen zwei Elternpaare aus der reichen Upper Class und aus der Unterschicht zusammen

In „Gäste zum Essen“ machen sich die wohlhabenden Fabers Sorgen um ihre sechzehnjährige Tochter Mila, die ihnen und der Schule zu entgleiten droht. Ihrer Meinung nach könne das nur am schlechten Einfluss ihres Freundes Leon liegen. Kurz entschlossen laden die Fabers Leons Eltern, die Popovs, in ihr großzügiges Zuhause zum Abendessen ein. Während die reichen Gastgeber noch über einen rücksichtsvollen Kleidungsstil im Understatement nachdenken, fahren die Popovs bereits auf dem Motorrad vor – aufgebrezelt und in Kampfstimmung: Sie werden sich von diesen Bonzen nicht unterbuttern lassen.

„Gäste zum Essen“ gibt sich als Milieu-Satire à la Roman Polanskis „Der Gott des Gemetzels“. Ob die vorliegende ZDF-Produktion tatsächlich an die genial gespielte, bissige Sozialestudie mit Jodie Foster und Christoph Waltz heran kommt, lässt sich heute, den 14. September, um 20.15 Uhr, herausfinden.

„Mit Harpunen schießt man nicht“

© ZDF / Susanne Bernhard – In „Mit Harpunen schießt man nicht“ kommt die pflegebedürftige Gerda wie zufällig an einen neuen Pfleger, der eigentlich Taxifahrer aus Ghana ist

Gerda flieht lieber aus der Klinik, als ihre letzten Monate in einem Pflegeheim zu verbringen. Und als Taxifahrer Simon in ihrem Haus steht, um es sich für ein Wochenende auszuleihen, fasst die Seniorin einen Plan: Er wird ihr Pfleger und sie kann weiter in ihrem Haus wohnen. Mit ihrer Tochter Linda hat Gerda kein gutes Verhältnis. So wundert es nicht, dass Linda versucht, sie in ein Heim abzuschieben und ihr Haus zu verkaufen. Doch mit Simon als Pfleger, kann Gerda sich gegen ihre Tochter durchsetzen. Schließlich muss Linda auch noch selbst in Gerdas Haus einziehen, da ihre eigene Wohnung eine Dauerbaustelle ist.

„Mit Harpunen schießt man nicht“, das ein wenig an den französischen Kinohit „Ziemlich beste Freunde“ erinnert, zeigt das ZDF am 21. September um 20.15 Uhr.

„Merz gegen Merz – Hochzeiten“

© ZDF / Martin Valentin Menke – In „Merz gegen Merz – Hochzeiten“ ist die Scheidung von Anne und Erik schon durch, doch jetzt steht die Hochzeit des Sohnemanns an.

Nach ihrer Scheidung kämpfen Anne (Annette Firer) und Erik (Christoph Maria Herbst) leidenschaftlich um die Führung im Rennen um das glücklichere Leben. Anne legt gut vor, sie hat sich einen deutlich jüngeren Lover geangelt. Erik ist also im Zugzwang, zumal eine Doppelhochzeit in der Familie ansteht, auf der alle zusammenkommen. Sohn Leon will heiraten und plant eine große Familienfeier.

Die ZDF-Comedyserie „Merz gegen Merz“ (2019 bis 2021) erhält mit „Merz gegen Merz – Hochzeiten“ eine Filmfortsetzung, die am 28. September um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird.

Quelle: ZDF