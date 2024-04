„Star Wars: Episode I“ kehrt zum 25. Jubiläum zurück in die Kinos

Disney bringt „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ anlässlich des 25. Jubiläums im Mai für einige Tage zurück auf die große Leinwand.

Ab dem ersten Mai soll man den von George Lucas inszenierten Sci-Fi-Film „Star Wars: Episode I“ für fünf Tage wieder in den deutschen Kinos erleben können. Tickets für die Sondervorstellungen können bereits seit dem 28. März vorbestellt werden. Der Verleih verspricht für die Sondervorstellungen außerdem einen exklusiven Einblick in die neue Original Serie „Star Wars: The Acolyte“. Die Disney+ Serie soll etwa 100 Jahre vor „Episode I“ spielen und am 5. Juni mit zwei Folgen im Streaming starten. Parallel dazu wirbt Disney für die nächste Star Wars Celebration im japanischen Chiba vom 18. bis 20. April 2025. Am 3. Mai soll der Kartenvorverkauf für das Fan-Event starten.

Darum geht es in „Star Wars: Episode I“

Die Handlung von „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ aus dem Jahr 1999 fasst der Verleih folgendermaßen zusammen: Begleiten Sie die ersten schicksalhaften Schritte auf Anakin Skywalkers Weg. Nach der Rettung der jungen Königin Amidala vor der bevorstehenden Invasion von Naboo, landen Jedi-Schüler Obi-Wan Kenobi und sein Jedi-Meister Qui Gon Jinn auf dem Wüstenplaneten Tattoine und treffen dort auf den neunjährigen Anakin Skywalker, in dem die Macht ungewöhnlich stark ist.

Anakin gewinnt ein spannendes Podrennen und damit seine Freiheit und verlässt seine Heimat, um zum Jedi ausgebildet zu werden. Die Helden kehren nach Naboo zurück, wo sich Anakin und die Königin gegen schwere Angriffe zur Wehr setzen müssen, während sich die beiden Jedi-Ritter mit einem tödlichen Feind namens Darth Maul konfrontiert sehen. Erst jetzt wird ihnen klar, dass die Invasion nur den ersten Schritt eines geheimen Komplotts der Sith darstellt, der neu erstarkenden dunklen Seite der Macht.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.