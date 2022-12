DAZN FAST+ auch mit Live-Fußball aus Top-Ligen: Dann laufen die ersten Spiele

Anzeige

DAZN hat an diesem Mittwoch den Gratis-Sender DAZN FAST+ gelauncht (DIGITAL FERNSEHEN-Bericht vom Tag). Das ist der Unterschied zu DAZN FAST und diese Live-Spiele aus internationalen Top-Ligen werden dort bald live gezeigt:

Anzeige

DAZN FAST ist bereits am 1. Dezember gestartet, zunächst über Waipu.tv, wird aber in den kommenden Monaten auch auf anderen Plattformen und über andere Anbieter verfügbar sein. Inhaltlich bietet DAZN FAST eine umfangreiche Auswahl aus dem DAZN-Programmkatalog, wie Highlight-Clips und ganze Spiele im Re-Live aus den internationalen Top-Ligen LaLiga, Serie A und Ligue 1 oder Pokalwettbewerben wie dem englischen FA Cup und Carabao Cup.

Foto: DAZN/ Waipu.tv

DAZN FAST: breite Auswahl an Dokumentationen, Highlights, Features, Shows und Re-Live-Matches

Darüber hinaus sind auch Doku-Serien wie „Ein Jahr zweite Liga – Die Werder-Doku“ und DAZN Originals wie „The Phenomenon“, aber auch Beiträge aus den Serien „Decoded“, „Inside Football“ und „Unfiltered“ auf DAZN FAST zu sehen.

DAZN FAST+ wird ab heute exklusiv auf Samsung TV Plus verfügbar sein und bietet einen Mehrwert zum umfangreichen Katalog an Events in Re-Live, Features oder Dokumentationen, die ebenfalls in DAZN FAST enthalten sind. Auf DAZN FAST+ können Fans zusätzlich exklusive Vorschau- und Rückblickshows zur UEFA Champions League sowie ausgewählte Live-Fußballspiele aus Spanien, Frankreich und Italien erleben.

DAZN FAST+ mit zusätzlichem Live-Fußball und Showformaten zur UEFA Champions League

Live-Fußball auf DAZN FAST+ startet bereits Ende Dezember mit zwei echten Highlight-Spielen: Paris St. Germain gegen Racing Straßburg aus der französischen Ligue 1 am 28. Dezember um 21 Uhr und Real Valladolid gegen Real Madrid aus der spanischen LaLiga am 30. Dezember um 21:30 Uhr. DAZN FAST+ kann von allen Fans mit einem internetfähigen Samsung SmartTV oder Galaxy-Gerät kostenfrei empfangen werden und bietet einen weiteren einfachen Einstiegspunkt für Sportfans zu DAZN.

Über Samsung TV Plus

Samsung TV Plus ist ein Samsung-Angebot für kostenfreie Live-, lineare und On-Demand-Inhalte, die ohne Abonnement, ohne Anmeldung, ohne zusätzliche Geräte, Sticks oder Kreditkarten abgerufen werden können. Die Integration ist auf allen Samsung Smart TVs seit 2016 vorinstalliert und steht auf ausgewählten Samsung Galaxy Smartphones und Tablets im Google Play und Galaxy Store zum Download bereit. Samsung TV Plus liefert sofort über 110 kostenlose Kanäle aus verschiedenen Genres, darunter Nachrichten, Sport, Unterhaltung und eine ständig wachsende Videoon-Demand-Bibliothek. Der kostenlose, werbefinanzierte Videodienst ist in Deutschland und 15 weiteren europäischen Ländern über das Internet verfügbar.

Lesen Sie zu diesem Thema ebenfalls das zweiteilige DF-Interview mit dem Deutschland-Chef von Samsung TV Plus, Benedikt Frey:

Samsung TV Plus-Deutschlandchef Frey zu UHD und 8K-Inhalten Teil 1

„Viel mehr exklusiver Premium Content“ – Teil 2

Quelle: DAZN / Samsung TV Plus

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: df-dazn-fast-plus: DAZN