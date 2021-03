Die Sky-Highlights der kommenden Wochen

Anzeige

Zyck Snyders heiß erwartete „Justice League“-Version und Mittelerde rund um die Uhr: Sky bewirbt die Programmhighlights der kommenden zwei Wochen.

Bis zum Ende des Monats kündigt Sky mehrere hochkarätige Filmpremieren an. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht natürlich „Zack Snyder’s Justice League„. In der Comic-Verfilmung kämpfen Superman, Aquaman, Wonder Woman, The Flash, Cyborg und Batman gemeinsam gegen das Böse. Während die erste Version des Films von 2017 überwiegend enttäuschte bis vernichtende Meinungen von Kritik und Fans erntete, kommt nun die neue Schnittfassung, die der ursprünglichen Vision von Regisseur Snyder entsprechen soll. Am 18. März erscheint das vierstündige Comic-Epos zeitgleich zum US-Start bei Sky.

Ab dem 26. März nimmt Sky zudem „Lindenberg! Mach dein Ding“ ins Programm. In dem Musiker-Biopic schlüpft Jan Bülow in die Rolle von Udo Lindenberg und zeigt den turbulenten Aufstieg der deutschen Rock-Legende. Bereits einen Tag vorher startet außerdem Sky Cinema Mittelerde für alle „Herr der Ringe“-Fans. Auf dem Kanal werden rund um die Uhr alle sechs Tolkien-Verfilmungen in der Extended Version laufen.

Für alle Serien-Liebhaber kündigt Sky als Highlight die vierte Staffel von „9-1-1“ an. In den neuen Folgen müssen sich Angela Bassett und Peter Krause ab dem 31. März um einen Dammbruch in Hollywood kümmern, der eine Schlammlawine auslöst und Gebäude einstürzen lässt. Ab dem 22. März zeigt Sky außerdem die neuesten Folgen von „The Walking Dead“. Im dritten Teil der zehnten Staffel müssen sich laut Sender die Überlebenden wie Negan und Maggie neuen Gefahren durch Zombies und Menschen stellen. Schaurig geht es darüber hinaus auch bei „Supernatural“ zu. Sky zeigt Ende des Monats die allerletzte Folge der Kultserie um die beiden Winchester-Brüder, die das Paranormale bekämpfen.

Alle angekündigten Filme und Serien sind auf Abruf und über Sky Q Sky Go und Sky Ticket verfügbar.

Die Film-Highlights im März

ab 18. März: Zack Snyder’s Justice League

ab 19. März: Don’t Let Go

ab 25. März: Sky Cinema Mittelerde

ab 26. März: Lindenberg! Mach dein Ding

ab 27. März: General Commander: Tödliches Kommando

ab 28. März: Hulk

ab 29. März: Thank You for Your Service

Die Serien-Highlights im März

ab 22. März: The Walking Dead, Staffel 10c

ab 28. März: Supernatural, Staffel 15, letzte Folge

ab 29. März: Tiger

ab 31. März: 9-1-1, Staffel 4a; 9-1-1: Lone Star, Staffel 2a

