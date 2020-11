Disney+: Weihnachts-Highlights mit „Soul“ und „Black Beauty“

Anzeige

Für die Weihnachtszeit verspricht Disney+ sowohl jede Menge Klassiker als auch einige Neuerscheinungen. Darunter gibt es den neuen Pixar-Animationsfilm und das Remake eines wahren Klassikers.

Bereits im November präsentiert Disney+ einige neue Titel im Programm. In dem „Lego Star Wars Holiday Special“ (ab 17. November) wird es beispielsweise festlich in der weit entfernten Galaxie. Zehn Tage später wartet „Black Beauty“ auf alle Pferdefans. In der Neuverfilmung des Klassikers sind Mackenzie Foy, Ian Glen und Oscarpreisträgerin Kate Winslet in den Hauptrollen zu sehen.

Im Dezember erscheinen dann pünktlich zu Weihnachten zwei große Blockbuster bei Disney+. So ist ab dem 4. Dezember das Live Action – Remake von „Mulan“ nun frei für alle Abonnenten verfügbar. Bisher war der Abenteuerfilm nur mit zusätzlichen Kosten zu sehen. Heiß erwartet wird nebenbei auch der neue Pixar-Animationsfilm „Soul“, der eigentlich diesen Monat in den Kinos starten sollte, aber nun direkt seine Streamingpremiere feiert. In dem neuen Pixar-Streifen geht es um einen Jazzmusiker, dessen Seele nach einem Unfall in einem jenseitigen Reich landet, wo sich alle Seelen auf ihre Ankunft auf der Erde vorbereiten.

Wer es an Weihnachten lieber nostalgisch mag, für den verspricht Disney+ darüber hinaus Klassiker wie „Santa Clause – Eine schöne Bescherung“ oder „Kevin – Allein zu Haus“, der in diesem Jahr sein 30. Jubiläum feiert. Beide Filme können schon jetzt auf der Plattform gestreamt werden.

Das sind die Starttermine der von Disney+ angekündigten Weihnachts-Highlights:

Lego Star Wars Holiday Special: ab 17. November

Black Beauty: ab 27. November

Noelle: ab 27. November

Mulan: ab 4. Dezember

High School Musical: Das Musical: Das Holiday Special: ab 11. Dezember

Soul: ab 25. Dezember