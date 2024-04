Harry und Meghan verkünden gleich zwei neue Netflix-Serien

Prinz Harry und seine Herzogin Meghan arbeiten an zwei neuen Netflix-Produktionen. Eine Serie dreht sich unter anderem um Kochen und Gärtnern, die andere um den Polosport.

Mit zwei neuen Projekten setzen Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) ihre Zusammenarbeit mit dem Streamingdienst Netflix fort. Das Paar kündigte am Donnerstag (Ortszeit) über seine Produktionsfirma Archewell Productions zwei Doku-Serien an. Eine Serie, die von Meghan kuratiert werde, soll sich Lifestyle-Themen wie Kochen, Gärtnern, Unterhaltung und Freundschaften widmen. Das andere Projekt soll Einblick in die Welt des Profi-Polosports geben. Harry ist ein Anhänger des Reitsports. Titel und Sendedaten für die beiden Serien sind bislang nicht bekannt.

Harry und Meghan bescherten Netflix einen Erfolg

Harry und die Ex-Schauspielerin Meghan („Suits“) hatten 2020 einen Deal mit Netflix über Filme, Serien und Angebote für Kinder verkündet. Drei Serien sind seitdem veröffentlicht worden. Die Dokureihe „Heart of Invictus“ dreht sich um den von Harry ins Leben gerufene Sportwettbewerb für kriegsversehrte Soldaten. Mit der Serie „Harry & Meghan“ über das Ausscheiden des Paares aus dem engeren Kreis der britischen Königsfamilie landeten die beiden einen großen Erfolg. Mit der Reihe „Live to Lead“ schauten sie auf das Leben von inspirierenden Führungspersönlichkeiten.

Meghan ist mit dem jüngeren Sohn des britischen Königs Charles III. verheiratet. Die beiden hatten sich vor mehreren Jahren von ihren royalen Pflichten losgesagt und leben mittlerweile mit ihren beiden Kindern in den USA. Das Verhältnis zu den Royals gilt als zerrüttet.

Text: dpa/ Redaktion: JN