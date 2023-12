„Killers of the Flower Moon“ von Martin Scorsese ab heute im Streaming

Noch vor dem Streaming-Start bei Apple TV+ erscheint Martin Scorseses Epos „Killers of the Flower Moon“ heute überraschend für das Heimkino.

In Kooperation mit Paramount Home Entertainment bringt Apple den Historienfilm am 5. Dezember als sogenanntes Premium Video-on-Demand in die heimischen vier Wände. In über 100 Ländern und bei führenden digitalen Händlern, zu denen Plattformen wie Amazon Prime Video gehören, soll man den Film ab sofort käuflich erwerben können, wie eine Pressemitteilung vom Montag verrät. Eine Gelegenheit also, den Film zu Hause zu sehen, auch wenn man kein Abo bei Apple TV+ besitzt. Auf dieser Streaming-Plattform soll Martin Scorseses neuestes Werk demnächst erscheinen ebenso erscheinen. Ein konkretes Datum nennt Apple dafür allerdings weiterhin nicht. Parallel zum VoD-Start läuft der Film weiterhin in diversen deutschen Kinos.

Foto: Apple TV+

„Killers of the Flower Moon“ ab 5. Dezember als Premium VoD

Kult-Regisseur Scorsese hat mit „Killers of the Flower Moon“ einen True-Crime-Bestseller von David Grann verfilmt. Der dreieinhalb Stunden lange Film erzählt dabei von einer Mordserie in der wohlhabenden Osage Nation im Oklahoma der 1920er Jahre. Leonardo DiCaprio spielt dabei einen Veteranen, der von seinem Onkel (Robert De Niro) auf das Erbe einer reichen jungen Frau (Lily Gladstone) angesetzt wird. Warum Martin Scorsese dabei ein interessanter Umgang mit der amerikanischen Geschichte und deren Inszenierung gelingt, kann man in der ausführlichen Filmkritik bei DIGITAL FERNSEHEN nachlesen.

https://youtu.be/suOAO57pGSQ

