Neue „Titanic“-Doku von James Cameron bald im Streaming

Die von James Cameron produzierte neue Doku „Titanic – Das letzte Geheimnis“ wird bei History Play zu sehen sein.

James Camerons Filmklassiker „Titanic“ ist inzwischen 25 Jahre alt und wurde jüngst als 4K-Fassung neu restauriert. Mit der realen Tragödie, auf der der Film beruht, beschäftigt sich nun auch die Doku „Titanic – Das letzte Geheimnis“, bei der Cameron als ausführender Produzent fungierte und ebenso vor der Kamera zu sehen ist.

Das Schiff versank im April 1912. In der neuen Doku soll es nun um sechs chinesische Überlebende gehen, die in New York nach ihrer Ankunft auf Misstrauen und Ablehnung stießen und des Landes verwiesen wurden. Was wurde aus den Männern?

Was wurde aus den Überlebenden des Titanic-Untergangs? Foto: The History Channel/ LP Films

„Titanic“-Doku über verschwundene Überlebende

Regisseur Arthur Jones hat für „Titanic – Das letzte Geheimnis“ die jahrelange Spurensuche eines Forscherteams um Steven Schwankert begleitet, wie der History Channel ankündigt. Neben Schwankert und Cameron sollen auch Angehörige der Familien der sechs chinesischen Passagiere zu Wort kommen. Weitere Einblicke sollen Szenen aus Camerons Film oder auch ein CGI-animiertes Modell des Schiffes von den Machern des Videospiels „Titanic: Honor and Glory“ ermöglichen, kann man der Programmankündigung des Anbieters entnehmen.

Ab dem 19. Dezember 2023 kann man die anderthalbstündige Dokumentation bei History Play abrufen. Der Dienst ist empfangbar über die YouTube Primetime Channels, bei Amazon Prime Video, die Apple TV Kanäle sowie ScreenHits TV.

