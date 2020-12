Anzeige

Schon kurt vor Silvester fährt Amazon Prime Video richtig großes Programm auf: Die Kult-Serie „Vikings“ geht in ihre letzten Folgen. Nur wenige Tage darauf startet die Fantasy-Hitproduktion „American Gods“ in ihre dritte Staffel. Und auch die „Star Trek“-Persiflage „Lower Decks“ kommt endlich nach Deutschland.

Die Wintersaison gestaltet sich bislang außergewöhnlich zäh: Glühwein-Abende in trauter Runde fielen im Advent 2020 ebenso flach wie das Flanieren über Weihnachtsmärkte und das klassische Shopping für die Festtage.

Nutzer von Streaming-Diensten können aus dem zeitaufwändigen Laster des Binge-Watchings nun eine Tugend machen und den Geist aus den heimischen vier Wänden in die Film- und Serienlandschaft der Unterhaltungsplattformen abwandern lassen.

Wer allerdings nicht zum siebzehnten Neuanlauf einer „Star Trek“-Serie aus dem alten Jahrtausend ansetzen will, bis er sämtliche Dialoge in mindestens zwei Sprachfassungen mitsprechen kann, braucht dann beizeiten Nachschub – und Kunden von Amazon Prime Video können sich auf eine erlesene Portion neuer Formate, Serienfortsetzungen und Lizenzfilme freuen.

Prime packt den Januar mit Highlights voll

In der satirischen Cartoon-Serie „Star Trek: Lower Decks“ werden im Gegensatz zum ernsten Plot der gleichnamigen Folge aus „Star Trek: The Next Generation“ die alltäglichen Absurditäten an Bord eines Föderations-Raumschiffs aus der Perspektive von Crewmitgliedern ohne Rang und Namen dargestellt.

Die in der Original-Serie mit William Shatner stets in rot gekleideten Expeditionsteilnehmer durften damals regelmäßig über die Klinge springen (oder den Disruptor-Strahl) – sodass Schiffsarzt Pille McCoy die trockene Feststellung „He’s dead, Jim“ als eine seiner Catchphrases unsterblich machen konnte.

Bereits Ende Dezember geht die mittlerweile recht langlebige Erfolgsshow „Vikings“ in ihre letzten Folgen. Auch die auf der Romanvorlage von Kult-Autor Neil Geiman basierende Fantasy-Serie American Gods mit dem großartigen Ian McShane („Deadwood“, „Game of Thrones“, „Fluch der Karibik“) als Mr. Wednesday geht bei Amazon Prime Video in ihre dritte Staffel. Zudem dürfen sich Science-Fiction Fans auf „Blade Runner: 2049“ freuen – der späte Nachfolger des Klassikers mit Harrison Ford begeisterte insbesondere im Kino durch seine futuristischen Dystopie-Landschaften und intensiven Synthie-Soundtrack.

Prime Video: Neue Serien & Staffeln

Star Trek: Lower Decks – Staffel 1

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 22.01.

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 22.01. American Gods – Staffel 3

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 11.01.

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 11.01. James May: Oh Cook– Staffel 1

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 15.01.

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 15.01. The Magicians – Staffel 4

exklusiv verfügbar ab 11.01.

exklusiv verfügbar ab 11.01. Vikings – Staffel 6 Teil 2

verfügbar ab 30.12.

verfügbar ab 30.12. Scrubs – Staffeln 1-9

verfügbar ab 04.01.

verfügbar ab 04.01. South Park – Staffel 23

verfügbar ab 21.01.

Neue Filme & Specials

One Night in Miami

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 15.01.

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 15.01. Forte

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 20.01.

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 20.01. Der Spion von nebenan

exklusiv verfügbar ab 15.01.

exklusiv verfügbar ab 15.01. Force Of Nature

exklusiv verfügbar ab 25.01.

exklusiv verfügbar ab 25.01. The Room

exklusiv verfügbar ab 13.01.

exklusiv verfügbar ab 13.01. Anderson Falls – Ein Cop am Abgrund

exklusiv verfügbar ab 19.01.

exklusiv verfügbar ab 19.01. Blade Runner 2049

verfügbar ab 02.01.

verfügbar ab 02.01. La La Land

verfügbar ab 12.01.

verfügbar ab 12.01. Weathering With You – Das Mädchen, das die Sonne berührte

verfügbar ab 04.01.

verfügbar ab 04.01. Kingdom of Heaven – Königreich der Himmel

verfügbar ab 03.01.

verfügbar ab 03.01. Die Insel der besonderen Kinder

verfügbar ab 09.01.

verfügbar ab 09.01. Oasis: Supersonic

verfügbar ab 05.01.

verfügbar ab 05.01. Pride

verfügbar ab 11.01.

verfügbar ab 11.01. Das erstaunliche Leben des Walter Mitty

verfügbar ab 07.01.

verfügbar ab 07.01. Kein Ort ohne dich

verfügbar ab 16.01.

verfügbar ab 16.01. Pitch Perfect – Die Bühne gehört uns!

verfügbar ab 25.01.

verfügbar ab 25.01. Pitch Perfect 2

verfügbar ab 25.01.

verfügbar ab 25.01. Spy – Susan Cooper Undercover

verfügbar ab 22.01.

verfügbar ab 22.01. Wasser für die Elefanten

verfügbar ab 23.01.

verfügbar ab 23.01. The Beach

verfügbar ab 12.01.

verfügbar ab 12.01. Selbst ist die Braut

verfügbar ab 27.01.

verfügbar ab 27.01. Bridget Jones‘ Baby

verfügbar ab 01.01.

verfügbar ab 01.01. The Awakening

verfügbar ab 02.01.

verfügbar ab 02.01. Ein leichtes Mädchen

verfügbar ab 01.01.

Neue Kids-Highlights

Tabaluga – Der Film

exklusiv verfügbar ab 06.01.

exklusiv verfügbar ab 06.01. Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt

verfügbar ab 22.01.

verfügbar ab 22.01. Teenage Mutant Ninja Turtles

verfügbar ab 17.01.

Neue Highlights bei den Prime Video Channels

The Stand – Staffel 1

STARZPLAY

exklusiv verfügbar ab 03.01.

Neue Episoden jeden Sonntag

Neue Titel zum Kaufen und Leihen bei Amazon Prime Video

Paw Patrol – Staffel 6.3

zum Kaufen verfügbar ab 01.01.

zum Kaufen verfügbar ab 01.01. Max und die wilde 7

zum Kaufen verfügbar ab 07.01.

zum Leihen verfügbar ab 14.01.

zum Kaufen verfügbar ab 07.01. zum Leihen verfügbar ab 14.01. The New Mutants

zum Kaufen verfügbar ab 08.01.

zum Leihen verfügbar ab 21.01.

zum Kaufen verfügbar ab 08.01. zum Leihen verfügbar ab 21.01. The Photograph

zum Kaufen verfügbar ab 11.01.

zum Leihen verfügbar ab 11.01.

zum Kaufen verfügbar ab 11.01. zum Leihen verfügbar ab 11.01. Honest Thief

zum Kaufen verfügbar ab 28.01.

zum Leihen verfügbar ab 04.02.

zum Kaufen verfügbar ab 28.01. zum Leihen verfügbar ab 04.02. Against all Enemies

zum Kaufen verfügbar ab 21.01.

zum Leihen verfügbar ab 28.01.

zum Kaufen verfügbar ab 21.01. zum Leihen verfügbar ab 28.01. David Copperfield – Einmal Reichtum und zurück

zum Kaufen verfügbar ab 28.01.

zum Leihen verfügbar ab 04.02.

zum Kaufen verfügbar ab 28.01. zum Leihen verfügbar ab 04.02. LEGO Ninjago – Staffel 12.3

zum Kaufen verfügbar ab 29.01.

zum Kaufen verfügbar ab 29.01. Niemals selten manchmal immer

zum Kaufen verfügbar ab 29.01.

zum Leihen verfügbar ab 11.02