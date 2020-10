Sky-Programmtipps für den Rest des Monats

Anzeige

Für die kommenden zwei Wochen hat Sky wieder ein vielfältiges Angebot am Start. Pünktlich zu Halloween auch Filme und Serien mit Gruselpotenzial.

Einige Filme feiern in nächster Zeit ihre Premiere auf Sky. Darunter das Drama „Queen & Slim“ (21. Oktober) in dem das Leben eines jungen schwarzes Paares nach einer missglückten Polizeikontrolle aus den Fugen gerät. Darauf folgt eine dramatische Flucht quer durch die USA.



Außerdem bekommen es Kristen Stewart („Charlie`s Angels“) und Vincent Cassel („Westworld“) in „Underwater – Es ist erwacht“ (23. Oktober) auf dem Meeresgrund mit tödlichen Kreaturen zu tun, nachdem sie von einer zerstörten Meeresstation flüchten mussten.

Für alle Gruselfans hat Sky ab dem 23. Oktober 60 Horror-Klassiker im Programm. Darunter „A Nightmare on Elm Street“, die „Final Destination“- Reihe und den neuen Film „Doctor Sleeps Erwachen“. (DIGITAL FERNSEHEN berichtete)

Gruselig ist auch die neue Sky Original Serie „Hausen“ (ab 29. Oktober). Juri (gespielt von Tristan Göbel) und sein Vater (gespielt von Charly Hübner) ziehen in einen maroden Plattenbau, dessen bösartiges Eigenleben sie bald heimsucht. Die Serie wird in acht Teilen ausgestrahlt. (DIGITAL FERNSEHEN berichtete)

Weniger Grusel, aber genau so viel Drama bietet „Burden of Truth“ (ab 26. Oktober). In der ersten Staffel der Serie kehrt eine Anwältin in ihre Heimatstadt zurück. Dort will sie eine außergerichtliche Einigung für einen Pharmakonzern aushandeln, doch schnell verstrickt sich die Angelegenheit in einen Skandal.

Alle Sky Programmtipps für die kommenden zwei Wochen:

Filmpremieren:

Ab 17. Oktober: „Rodin – Spy, Agent, Hero”

Ab 21. Oktober: „Queen & Slim“

Ab 23. Oktober: „Sky Cinema Halloween“ & „Underwater – Es ist erwacht“

Ab 24. Oktober: „Jay & Silent Bob Reboot“

Ab 28. Oktober: „Teen Spirit“

Ab 30. Oktober: „Spione Undercover – Eine wilde Verwandlung“

Serienstarts:

Ab 19. Oktober: „I May Destroy You“ (Staffel 1)

Ab 21. Oktober: „Room 104“ (Staffel 4)

Ab 24. Oktober: „Search Party“ (Staffel 3)

Ab 26. Oktober: „Burden of Truth“ (Staffel 1) & „Strike Back“ (Staffel 7)

Ab 28. Oktober: „Kill Chain: Cyberangriff auf die US-Wahlen

Ab 29. Oktober: „Hausen“ (Staffel 1)