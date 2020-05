Die Sky Ticket-Highlights im Juni

Neben Serienstarts wie „Penny Dreadful: City of Angels“ hat Sky Ticket im Juni auch einige Filmpremieren zu bieten, unter anderem die Spielfilmfortsetzung zur gleichnamigen Serie „Downtown Abbey“.

Der Juni bei Sky Ticket hält Abenteuer, Spaß und abwechslungsreiche Unterhaltung bereit: Sowohl Serienjunkies als auch Kinoliebhaber kommen auf ihre Kosten.

Ende Juni zeigt Sky Ticket endlich die Wiederholung von „Avenue 5“ erstmals in deutscher Synchronfassung. In der von Sky und HBO produzierten Serie manövriert Hugh Laurie als Kapitän ein Raumschiff voller Touristen durch das All – bis plötzlich alles aus dem Ruder läuft. Neu an den Start geht das düstere Spin-Off „Penny Dreadful: City of Angels“ mit GoT-Star Natalie Dormer, die als charismatisch-mysteriöse Dämonin im Los Angeles der 30er-Jahre für Angst und Schrecken sorgt. Darüber hinaus starten neue Staffeln von „Schooled“, „Insecure“, „Black Monday“ sowie „The Good Fight“.

Kinofans kommen jedoch mit zahlreichen Neustarts und Premieren nicht zu kurz: In der Spielfilm-Fortsetzung der preisgekrönten Historienserie „Downtown Abbey“ mit Maggie Smith bereiten sich alle auf königlichen Besuch vor. Auf Jugendliche wartet mit „Ostwind – Aris Ankunft“ mit einer neuen Heldin auch ein neues Pferde-Abenteuer. Und Animationsfans können in „Everest – Ein Yeti will hoch hinaus“ einen geflohenen Yeti und die Teenagerin Yi auf die Reise zurück in seine Heimat begleiten.

Außerdem neu bei Sky sind die Filme „Sophie Scholl“ (2.6.), „Van Gogh – Auf der Schwelle zur Ewigkeit“ (9.6.), „Eyes Wide Shut“ (16.6.), „A Single Man“ (23.6.) und „Amy – The Girl Behind The Name“ (30.6.).

Alle Serien und Filme in der Übersicht:

Serien, Shows & Dokumentationen:

The Purge – Die Säuberung, S 1 (2.6.) – Universal TV

Deputy – Einsatz Los Angeles, S1B (3.6.) – 13th Street

Penny Dreadful: City of Angels, S 1 (8.6.) – Sky Atlantic HD

Westworld, S 3 (8.6.) – Sky Atlantic HD / Restart der Serie mit komplett synchronisierten Folgen

Schooled, S 2 (11.6.) – Sky One

Absentia, S 2 (18.6.) – 13 th Street

Street Botched, S 6B (22.6.) – E! Entertainment

Avenue 5, S1 (23.6.) – Sky Atlantic HD

Black Monday, S 2 (23.6.) – Sky Atlantic HD

Insecure, S 4 (23.6.) – Sky Atlantic HD

The Good Fight, S 4 (30.6.) – FOX HD

Filme:

Downtown Abbey (ab 5.6.)

Ostwind – Aris Ankunft (ab 6.6.)

Love, Romance & Chocolate (ab 10.6.)

Everest – Ein Yeti will hoch hinaus (ab 12.6.)

Der Distelfink (ab 13.6.)

Gut gegen Nordwind (ab 19.6.)

Es gilt das gesprochene Wort (ab 20.6.)

TKKG (ab 24.6.)

Die Addams Family (ab 26.6.)

Gloria – Das Leben wartet nicht (27.6.)

Weitere Filmstarts neu bei Sky:

Sophie Scholl (2.6.)

Van Gogh – Auf der Schwelle zur Ewigkeit (9.6.)

Eyes Wide Shut (16.6.)

A Single Man (23.6.)

Amy – The Girl Behind The Name (30.6.)