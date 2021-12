„Star Trek: Picard“: Droht Amazon Prime das gleiche Schicksal wie Netflix?

Anzeige

Nachdem mit „Star Trek: Discovery“ eine laufende Serie kurz vor Staffelstart von Netflix abgezogen wurde, stellt sich nun die Frage: Wird Staffel 2 von „Star Trek: Picard“ noch bei Amazon Prime Video zu sehen sein – oder macht auch der kahle Kult-Kapitän die Reise nach Jerusalem in Warp-Geschwindigkeit?

Die Vorfreude im Fanlager der „Star Trek“-Serie „Discovery“ verwandelte sich diesen Herbst in ungläubiges Entsetzen: Die CBS-Produktion war vor der Geburt des zu Mutterkonzern ViacomCBS gehörenden Angebots Paramount+ bei Netflix gelaufen – und verschwand nur einen Wimpernschlag vor dem Starttermin der vierten Staffel plötzlich aus dem Portofolio des Streamingdienstes. Nicht nur gab es die neuen Folgen aus Staffel 4 von „Star Trek: Discovery“ nicht zu sehen. Auch die bisherigen Episoden aus den drei vorherigen Durchgängen waren verschwunden.

Trekkies holten sich „Discovery“ zurück

So nicht mit den Trekkies: Die „Discovery“-Fangemeinschaft ging auf die Barrikaden und startete eine Petition. Schließlich bestand für viele Fans nicht einmal die Möglichkeit, Paramount+ zu abonnieren und die neuen Folgen dort zu sehen. Überraschender Weise lenkten die Verantwortlichen ein – und schickten die Staffel 4 von „Discovery“ kostenlos bei Pluto TV über den Äther. Ins Streaming-Programm von Netflix kam die Serie jedoch nicht zurück.

Nun macht sich vor dem nächsten Staffelstart im „Star Trek“-Universum wieder ein ungutes Bauchgefühl breit. Die brennende Frage: Wird Staffel 2 von „Picard“ im Februar 2022 noch bei Amazon Prime Video zu sehen sein? Oder droht auch für das „TNG“-Spinoff um den vielleicht beliebtesten Captain des Franchise eine böse Überraschung?

Picard trifft in der zweiten Staffel wieder auf Q

Auf Staffel 2 von „Star Trek: Picard“ freuen sich „Star Trek“-Anhänger dabei ganz besonders. Nicht nur wird es ein Wiedersehen mit 90s-Sexsymbol und Ex-Borgdrohne Seven of Nine (Jeri Ryan) geben, die schon in Staffel eins von „Picard“ aufgetreten war; auch John D. Lancie verkörpert seine legendäre Rolle als neckisches Überwesen „Q“ in den neuen Folgen der Star Trek-Fortsetzung mit Sir Patrick Stewart in der titelgebenden Hauptrolle.

Amazon Prime Video zeigt auch Staffel 2 von „Star Trek: Picard“

Nach der Hängepartie mit „Discovery“ gibt es im Hinblick auf „Picard“ gute Nachrichten: Amazon bestätigte DIGITAL FERNSEHEN gegenüber, dass Staffel 2 der SciFi-Serie im Februar definitiv beim Streamingdienst Amazon Prime Video zu sehen sein wird. Wie lange dies so sein wird und ob auch Jean-Luc vielleicht irgendwann umziehen muss, ließ Amazon indes offen.

In den USA ist „Picard“ bereits jetzt bei Paramount+ zu sehen.

Auch „Star Trek“-Hommage „The Orville“ zieht um

Dass sich mit dem zunehmenden Start neuer Streamingdienste die Rechtelage auf dem Markt verändert, ist kaum einem Streaming-Abonnenten verborgen geblieben. Gerade erst kommandierte Entertainment-Gigant Disney eine ganze Ladung Inhalte zurück hinter die heimischen Linien und das Lizenz-Portofolio von routinierten Rechte-Einkäufern wie Netflix lässt mittlerweile immer mehr Federn: Nachdem bereits zum Start von Disney+ die profilträchtigen Marvel-Produktionen aus den virtuellen Videotheken der Ex-Lizenznehmer und Jetzt-Konkurrenz abgezogen worden waren, wanderten erst kürzlich Serienhits von „Futurama“ bis „Prison Break“ und auch die satirische „Star Trek“-Hommage „The Orville“ von Netflix und Prime Video exklusiv in die Disney-Auswahl. Hier geht es zu dem entsprechenden DF-Artikel von letzter Woche: „Netflix und Prime verlieren Serienhits: Disney+ bedient sich auch bei Sky und RTL„.

