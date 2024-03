„Wish“ und „Fraggles“: Streaming-Neuheiten bei Magenta, Netflix, Disney+ und Co.

Spannung, Spaß, Romantik, Action und Magie: Die großen Streamingdienste haben in den nächsten Tagen viel zu bieten. Wir haben jeweils ein Highlight pro Dienst für Sie herausgepickt:

Filmpreis nominiert: „Die Theorie von Allem“

Erst war er bei den Filmfestspielen von Venedig, nun ist er auch für den Deutschen Filmpreis nominiert: Mit dem Thriller „Die Theorie von Allem“ hat es der Regisseur Timm Kröger weit nach oben geschafft, auch wenn die in Schwarz-Weiß gehaltene Hommage an den Film Noir gerade erst sein zweites Werk ist. Nun startet der Streifen mit Jan Bülow („Lindenberg! Mach Dein Ding“) in der Hauptrolle bei Magenta TV. Es ist das Jahr 1962 und der Physiker Johannes Leinert reist mit seinem Doktorvater in die Schweizer Alpen, zu einem Kongress. Dort lernt er eine Pianistin (Olivia Ross) kennen, die ihn fasziniert, gleichzeitig aber auch Rätsel aufgibt. Denn die Frau weiß Dinge über ihn, die er ihr gar nicht erzählt hat. Und auch sonst gehen in dem Berghotel merkwürdige Dinge vor sich. Unheimlich wird es, als ein Physiker unter mysteriösen Umständen stirbt und plötzlich wieder auftaucht.

Apple TV+ zeigt „Die Fraggles – Back to the Rock“

Hier ist gute Laune garantiert – bei Apple TV+ treiben wieder „Die Fraggles“ ihre Späße. In der neuen Staffel erleben die fröhlichen Puppen wieder viele Abenteuer, garniert mit lustigen Songs. In den neuen Folgen der Kinderserie wird es windig – sehr windig, was Gobo, Red, Boober und die anderen vor einige Probleme stellt. Und es gibt einen neuen Namen für Erdbeeren.

Romantische Komödie „Irish Wish“ bei Netflix

Die volle Ladung Kitsch mit Lindsay Lohan („Mean Girls – Der Girls Club“) gibt es in der Netflix-Rom-Com „Irish Wish“. Maddie (Lohan) ist schon lange in den Schriftsteller Paul Kennedy verliebt, kann sich aber nicht überwinden, ihm ihre Liebe zu gestehen. Stattdessen will Paul Maddies enge Freundin Emma heiraten – und sie selbst soll Brautjungfer sein. Widerwillig reist sie nach Irland, wo auf dem Schloss von Pauls Familie pompös gefeiert werden soll. Maddie ist unglücklich, bis sie einer Fee begegnet und die Möglichkeit bekommt, ihr Schicksal neu zu schreiben. Große Ansprüche an die Geschichte sollte man nicht stellen. Vieles ist vorhersehbar und das Ende ist auch nicht wirklich überraschend. Dafür gibt es die geballte Ladung Postkartenidylle – satte, grüne Wiesen, atemberaubende Meeresklippen, urige Pubs und irische Herzlichkeit. Maddies Freundinnen spielen Elizabeth Tan (Emma – „Emily in Paris“) und Ayesha Curry (Heather – „About Last Night“), Alexander Vlahos („Outlander“) ist als Paul zu sehen und Edward Speleers („Star Trek: Picard“) gibt James, einen Fotografen, mit dem Maddie gleich zu Beginn eine peinliche Begegnung hat.

48-Stunden-Wettkampf: „Bulletproof – Die Challenge“

Der Ex-Soldat, ehemalige Fallschirmjäger und Survival-Experte Otto Karasch lädt 15 Social-Media-Stars zu seinem neuen Format „Bulletproof – Die Challenge“ ein. Deutsche YouTube-Größen wie Trymacs, Katharina Dalisda, Dave, Freerunning Schlappen oder Footballer Aaron Donkor treten in Teams in einem 48-Stunden-Wettkampf gegeneinander an. Der Wettbewerb orientiert sich an realen Ausbildungsinhalten der Bundeswehr. Die Teams müssen unter anderem einen Hindernisparcours überwinden, sich durch enge Tunnel zwängen oder mit Nachtsichtgeräten die Nacht zum Tag machen. Dabei werden sie von erfahrenen Expertinnen, Experten und Ausbildern der Bundeswehr begleitet und angeleitet. Welches Team beweist ebenso Mannschaftsgeist und Ausdauer wie Nervenstärke? Ab heute, 30. März auf Joyn.

Disneys Kino-Hit „Wish“

Der Walt-Disney-Animationsfilm „Wish“ führt in das magische Königreich Rosas. Dort äußert die junge Idealistin Asha einen Wunsch, der so mächtig ist, dass er von einer kosmischen Kraft erhört wird – nämlich von einem kleinen Stern mit grenzenloser Energie. Asha und der Stern stellen sich einem furchterregenden Feind – dem Herrscher von Rosas, König Magnifico. Um ihre Gemeinschaft zu retten, beweist sie, dass wundersame Dinge geschehen können, wenn sich der Wille eines mutigen Menschen mit der Magie der Sterne verbindet. Der für den Golden Globe nominierte Film wurde inszeniert von Chris Buck („Die Eiskönigin“) und Fawn Veerasunthorn („Raya und der letzte Drache“). Mit den deutschen Stimmen von unter anderem Hazel Brugger, Patricia Meeden und Julia Beautx sowie Helene Fischer, die zum Abspann singt. Ab 3. April auf Disney+.