ARD-Tochter sichert sich hunderte Top- und Trash-Filme wie „Sharknado“

OneGate Media, eine ARD-Tochter, nimmt rund 400 neue Titel in ihren Filmkatalog auf. Darunter sind ein „Bridget Jones“-Film und die Trash-Reihe „Sharknado“.

Drei neue Vereinbarungen bescheren OneGate Media knapp 400 neue Filme. Verhandelt hatte das Vertriebs- und Lizenzhandelsunternehmen mit der Smart Media GmbH, Universal Pictures und Just Bridge.

Von Smart Media übernimmt OneGate Media 240 internationale Filme aus Genres wie Action, Romantik und Weihnachten. Dazu zählt etwa die Trash-Katastrophen-Reihe „Sharknado“, in der die Kombination Haie plus Tornado Angst und Schrecken verbreitet.

Zu seinem zehnten Jubiläum läuft „Sharknado“ in den nächsten Wochen übrigens auch im Kino. Die „Sharknado 10th Anniversary Edition“ verspricht als neu überarbeitete 4K-Version samt bisher unveröffentlichten Szenen ein noch intensiveres Trash-Erlebnis.

„Bridget Jones Baby“, „By the Sea“ mit Brangelina und „Feivel der Mauswanderer“ zählen zu den knapp 40 „Top-Filmen“, die OneGate Media laut Mitteilung von Universal Pictures übernimmt. Die Rechte beziehen sich auf DVD und Blu-ray für die DACH-Region.

Weitere 100 Titel steuert Just Bridge zum OneGate Media-Portfolio bei. Darunter „Land Of The Lost – Die fast vergessene Welt“, „Vier himmlische Freunde“, „Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber“ sowie „Susan … verzweifelt gesucht“.

Die übrigen Filme nennt OneGate Media in seiner Mitteilung nicht beim Namen. Es ist aber entsprechend davon auszugehen, dass diese eher unter ferner liefen zu verorten sind. Abgesehen von den DVD- und Blu-ray-Rechten bezüglich Universal Pictures wird auch nicht auf die Ausspielwege eingegangen. Theoretisch ist also eine Verwertung in Mediathek und linearem Fernsehen möglich.

OneGate Media gehört zur Studio Hamburg Gruppe, einer hundertprozentigen NDR-Tochterfirma, und damit zum Verbund der ARD.