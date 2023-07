Nitro zeigt die Spitzenspiele der EM-Quali 2024

Anzeige

Der Kölner Sender Nitro steigt als TV-Partner der European Qualifiers zur EM 2024 ein und wird von September bis Juni jeweils eine Top-Begegnung des Spieltags im Free-TV und via Livestream auf RTL+ übertragen. Insgesamt umfasst die Vereinbarung zehn hochspannende Fußball-Länderspiele bei Nitro, darunter auch zwei Playoff-Spiele im März 2024.

Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel: „Wir freuen uns sehr, dass die European Qualifiers erneut live bei Nitro zu sehen sind, insbesondere vor der sehnlichst erwarteten Europameisterschaft in Deutschland. Mit England, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Portugal sind die anstehenden Quali-Spiele voller Nationalteams mit Titelanspruch, die ihre Tickets zur UEFA Euro 2024 aber erst noch lösen müssen – und zwar exklusiv im Free TV bei Nitro!“

Quali zur EM 2024 ab September live auf Nitro

Die ersten vier Spieltage sind prall gefüllt mit Hochkarätern: Am 7. September machen die Weltmeister von 2018 den Anfang: Frankreich trifft in Paris auf Irland. Die 2016er Europameister aus Portugal empfangen am 11. September in Faro-Loulé die Auswahl aus Luxemburg. Im Oktober präsentiert Nitro zwei absolute Fußball-Klassiker: Am 13. Oktober treffen die Niederlande in Amsterdam auf Frankreich und am 17. Oktober kommt es zum großen Final-Rematch der Euro 2020 zwischen England und Italien in London. Gelingt den „Three Lions“ im legendären Wembley-Stadium die Revanche?

Alle vier Nitro-Übertragungen starten um 20.15 Uhr (Anstoß: 20.45 Uhr). Bezüglich der unklaren Rechte-Situation zwischen RTL und DAZN und den Qualifikationsspielen der EM 2024 läuft eine Anfrage von DIGITAL FERNSEHEN, weitere Infos folgen.

