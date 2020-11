Fire TV-Produkte bei Amazon heute stark reduziert

Anzeige

Amazon verschleudert seine TV-Sticks: Der Fire TV Stick 4K, Fire TV Stick Lite und auch der Fire TV Cube sind heute im täglich wechselnden Rabattprogramm vor dem Black Friday teils für die Hälfte des ursprünglichen Preises zu haben.

Schon vor dem Black Friday, an dem traditionell in den USA Elektrofachgeschäfte von Mobs kaufwütiger Schnäppchenjäger gestürmt werden, bietet Internet-Versandriese Amazon täglich reduzierte Artikel an – wobei nur an wenigen Tagen derart attraktive Angebote auf dem Programm stehen wie heute:

Amazon bietet Produkte seiner Fire TV-Serie zu stark reduzierten Preisen an. So ist ein Fire TV Stick 4K schon für 29,24 Euro zu haben, der regulär unter Berechnung der noch bis Jahresende gesenkten Mehrwertssteuer mit 58,48 zu Buche schlägt. Das entspricht einem Preisnachlass von glatten 50 Prozent.

Auch der Fire TV Cube ist mit 68,23 Euro deutlich reduziert: Gewöhnlich kostet der dezent klobigere Vertreter der Fire TV-Produktlinie 116,96 Euro – somit ist der Fire TV Cube ebenfalls knapp die Hälfte billiger.

Zwar fällt der Preisnachlass beim Fire TV Stick Lite mit 33 Prozent geringer aus, dafür gibt es den schlanken TV-Stick jedoch schon für ebenso schmale 19,48 Euro statt der üblichen 29,23 Euro.

Ebenfalls reduziert ist der Fire TV Stick der 3. Generation: Das Standard-Modell ist von 38,98 Euro auf 24,36 heruntergesetzt.

Sämtliche Geräte der Fire TV-Linie ermöglichen das smarte Streamen auf nahezu jedem Fernseher oder Bildschirm – Apps von der ARD Mediathek über Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN, YouTube und Sky können dort einfach eingerichtet und mittels einer mitgelieferten Sprachfernbedienung bedient werden. Ebenso sind Kopplungen mit smarten Geräten der Echo-Reihe möglich.