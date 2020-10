Jetzt auch mit Netflix: Sky UK erweitert HDR-Angebot

Anzeige

Sky UK baut sein HDR-Programm in allen Bereichen weiter aus. Kunden in England können jetzt mit Sky Q auch Netflix-Inhalte in HDR genießen, wie das Unternehmen heute bekanntgab.

In England ergänzt Netflix fortan das HDR-Angebot von Sky Q, weshalb heiß erwartete Neuerscheinungen wie „Spuk in Bly Manor“ ab sofort in noch besserer Qualität zur Verfügung stehen. Zu Sky Q’s HDR-Angebot gehören nebenbei auch mehrere Natursendungen und Sky Originals. Darunter etwa „Gangs of Lemur Island“ oder „Britannia II“. Auch Disney+ kann zum Teil in HDR wiedergegeben werden.

Zu den angekündigten Inhalten für die kommenden Monate gehören unter anderem auch die Neuverfilmung von „Der geheime Garten“, die in England zeitlich in den Kinos und bei Sky Cinema (in HDR) starten soll. In Deutschland wird der Film ab dem 15. Oktober vorerst nur in den Kinos laufen.

Deutsche Sky-Abonnenten müssen sich aktuell ohnehin noch gedulden, bis sie Netflix über Sky Q in HDR schauen können. Zwar arbeitet Sky auch hierzulande stetig daran, sein UHD- und HDR-Programm zu erweitern, doch die Apps von Drittanbietern sind zum Teil noch nicht für die allerbeste Qualität gerüstet. Disney+ beispielsweise wird darüber hinaus erst im April 2021 über Sky Q verfügbar sein (Digital Fernsehen berichtete).