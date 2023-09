LG OLED Displays: 2 Jahre Herstellergarantie auf Monitore

Anzeige

LG OLED Monitor-Displays sollen einen gewissen Standard an Bildschirmerlebnis bieten. Damit dies möglichst lange so bleibt, müssen die Geräte sachgemäß genutzt werden. So kann unter anderem das „Einbrennen“ auf den Monitoren vermieden werden. Für Schäden, die trotz einer sachgemäßen Nutzung entstehen, gewährt LG eine freiwillige Herstellergarantie von 24 Monaten.

Mit dem Einbrennen ist jener Vorgang gemeint, bei dem durch lange Zeit unveränderte Standbilder auf dem Monitor-Display Spuren entstehen. Inhalte bleiben schemenhaft, auch nach einem Bildwechsel, sichtbar. Die hochwertigen LG OLED Displays sind mit verschiedenen Schutzvorrichtungen ausgestattet und steuern die Helligkeit so gut, dass das Einbrennen fast immer vermieden werden kann, ­ausschließen lässt es sich jedoch selbst bei sachgemäßer Nutzung nicht.

24 Monate Garantie auf LG OLED Monitore nur bei sachgemäßer Nutzung

Das Einbrennen, beziehungsweise die sogenannten Burn-Ins, können durch das eigene Nutzungsverhalten in hohem Maße vermieden werden. Sollten dennoch Schäden entstehen, bietet LG seinen Kunden eine freiwillige Herstellergarantie von 24 Monaten an. Wichtig dabei ist auch der Rahmen, in dem das jeweilige Gerät zum Einsatz kommt. So dürfen für den Privatgebrauch bestimmte Monitor-Displays nicht für kommerzielle Zwecke, zum Beispiel als Anzeigen-Screens (24/7 Dauerbetrieb) im Einzelhandel zum Einsatz kommen, damit die Garantie greift.

„Unsere Displays werden jeweils für spezielle Zwecke entwickelt, für die sie auch eingesetzt werden sollten. So sind unsere Gaming-Monitore beispielsweise perfekt auf die Bedürfnisse beim Spielen von Videospielen abgestimmt“, erklärt Nils Becker-Birck, Director Sales & Marketing IT Solutions bei LG.