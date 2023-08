MDR setzt Sendung ab und greift nach einem NDR-Format

Anzeige

Der MDR streicht zum Jahresende eine Sendung aus seinem Programm und weicht auf Alternativen aus dem ARD-Angebot aus.

Wie der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag ankündigte, will der MDR seine Gesundheitsberichterstattung neu strukturieren. Dafür wird die Sendung „Hauptsache Gesund“ laut MDR zum Jahresende nicht fortgesetzt. Die letzte Sendung soll am 30. November zu sehen sein. In der Zukunft will der MDR stattdessen Inhalte zum Thema Gesundheit aus dem ARD-Angebot übernehmen. So sollen beispielsweise Gespräche mit dem NDR zur Übernahme des Formats „Visite“ laufen, wie man der aktuellen Pressemitteilung des Senders entnehmen kann.

„Hauptsache Gesund“ wird nicht fortgesetzt. Foto: MDR

MDR streicht „Hauptsache Gesund“-Sendung aus dem Programm

MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer kommentiert: „Mein großer Dank gilt dem Team von ‚Hauptsache Gesund‘, das seit mehr als 25 Jahren mit Kompetenz und Hingabe die beim Publikum geschätzte Sendung herstellt – und natürlich unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, die uns über einen so langen Zeitraum treu geblieben sind. Ein noch einmal verbessertes Zusammenspiel innerhalb der ARD wird zu einem noch vielseitigeren Programm für unser Publikum führen, linear wie nonlinear.“

Mit der Einsparung von „Hauptsache Gesund“ will der MDR laut eigenen Angaben der Redaktion „Wirtschaft und Ratgeber“ ermöglichen, bei steigenden Produktionskosten ihre Ressourcen auf Formate mit Alleinstellungsmerkmal zu konzentrieren.

