Sky geht leer aus: Auch TV-Rechte für Frauen-Nationalmannschaft vergeben

Das hat sich Sky sicherlich anders vorgestellt: Nachdem man sich in Unterföhring viel für Ausschreibungen der TV-Rechte an Frauenfußball-Wettbewerben ausgerechnet hat, geht man nun nahezu leer.

SportA, die gemeinsame Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, hat sich mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) darauf verständigt, auch in den kommenden vier Spielzeiten 2023/24 bis 2026/27 die Spiele der Frauen-Nationalmannschaft live im Ersten und dem ZDF zu übertragen. Daneben ist es gelungen, im Rahmen der Ausschreibung des DFB sowohl Live- als auch Highlight-Rechte an der Frauen-Bundesliga sowie umfassende Highlight-Rechte für die Berichterstattung über die 3. Liga im selben Zeitraum bis 2026/27 vom DFB zu erwerben (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: „Mit dieser Vereinbarung erhält der Fußball der Frauen in Deutschland einen weiteren Schub. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf attraktive Live-Spiele im Free-TV freuen – präsentiert von starken öffentlich-rechtlichen Partnern. Eine echte Win-win-Situation.“

ARD-Vorsitzender und Sportintendant Tom Buhrow: „Das großartige Auftreten des Frauenteams bei der Fußball-EM hat in diesem Jahr alle überzeugt und begeistert. Deshalb freuen wir uns, die Spiele der Frauen-Nationalmannschaft langfristig im Ersten übertragen zu können. Zusätzlich können wir auch die Frauen-Bundesliga weiterhin intensiv begleiten. Dass wir uns außerdem die Highlight-Rechte an der 3. Liga sichern konnten, ist vor allen Dingen für unsere intensive regionale Berichterstattung in den Dritten wichtig.“

Sky großer Verlierer beim Kampf um Frauenfußball-TV-Rechte

Neben der Live-Übertragung der DFB-Länderspiele der Frauen sowie ausgewählter Live-Spiele der Frauen-Bundesliga beinhaltet die Verständigung umfangreiche Nachverwertungsrechte sowohl an den Länderspielen als auch an allen Spielen der Frauen-Bundesliga und des Weiteren von allen Begegnungen der 3. Liga. Sämtliche Rechte können über alle Ausspielwege und digitalen Angebote von ARD und ZDF genutzt werden.

Pay-TV-Konkurrent Sky ist bis auf Highlight-Rechte an der Frauenfußball-Bundesliga leer ausgegangen. Dabei hatte man im Frühjahr (DF-Interview mit Sky-Sportchef Charly Classen) und Sommer – noch vor dem Hype um die erfolgreiche EM – angekündigt, beim Kampf um die TV-Rechte an den Frauenfußball-Wettbewerben dieses Jahr ein gehöriges Wörtchen mitreden zu wollen.

Die Preistreiberei nach dem angesprochenen Finaleinzug der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft, verbunden mit teilweise gigantischen Quoten, dürfte den Pay-TV-Anbieter aber unerwartete Konkurrenz beschert haben. Zumindest konnte bereits im Vorhinein schon der DFB-Pokal der Frauen sowie die englische erste Liga eingetütet werden.

Dabei bleibt es dann aber auch, was Live-Frauenfußball bei Sky angeht – zumindest auf Sicht. 2027 ergibt sich dann eine neue Chance.

Bildquelle: Fussball: © lassedesignen - stock.adobe.com