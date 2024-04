SWR bekommt neue Chefredakteurin: Nachfolgerin steht fest

Der Abschied von Fritz Frey an der Spitze der SWR-Redaktionen stand schon länger fest. Nun ist auch klar, wer auf ihn folgen wird.

Der Südwestrundfunk (SWR) bekommt erstmals eine Chefredakteurin. Franziska Roth wird zum 1. Oktober Nachfolgerin von Fritz Frey, der in den Ruhestand geht, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag in Stuttgart mitteilte. Die 40-Jährige arbeitet seit 2008 für den SWR und leitet derzeit die Intendanz. Die multimediale Chefredaktion ist verantwortlich für rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den SWR-Standorten.

Foto: SWR/ Patricia Neligan

Franziska Roth ist ab Herbst die neue SWR-Chefredakteurin

„Franziska Roth besitzt große journalistische und digitale Expertise, ist eine herausragende Führungskraft und moderne Team-Playerin“, sagte SWR-Intendant Kai Gniffke, der derzeit auch ARD-Vorsitzender ist. Der SWR ist die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt für die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Zweite Chefredakteurin bleibt Marieke Reimann.

Roth sagte, sie wolle Qualitätsjournalismus stärken und die Veränderungen in der Medienwelt mitgestalten. „Als Team werden wir in der Chefredaktion jeden Tag daran arbeiten, dass der SWR und unsere journalistischen Angebote die Welt weiter unvoreingenommen so zeigen, wie sie ist, transparent Hintergründe aufzeigen und so für alle Menschen Orientierung bieten“, wurde sie vom SWR zitiert.

Text: dpa/ Redaktion: JN