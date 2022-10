WM 2022: MagentaTV legt den Fokus auf UHD – neue Kampagne mit Ulmen und Yardim angelaufen

Anzeige

Die WM 2022 beginnt am 20. November. Dann heißt es für Millionen Fans weltweit: Mitfiebern und Daumen drücken. Die Telekom bringt bis zum Finale in exakt zwei Monaten alle Spiele und Informationen rund um die WM zu den Menschen. MagentaTV ist dabei das einzige Angebot, das alle 64 WM-Begegnungen live und in UHD zeigt.

„Mehr WM geht nicht“: Unter diesem Motto startet die Telekom am heutigen 18. Oktober eine reichweitenstarke Kommunikationskampagne. Im Fokus stehen zwei TV-Spots mit Fahri Yardim, Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes. In weiteren Rollen wirken die deutschen Fußballnationalspieler Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Thomas Müller mit.

„Christian und Fahri stehen für beste Unterhaltung. Das gilt bekanntlich auch für MagentaTV. Zusammen mit Collien und dem DFB-Trio machen die beiden Lust auf die Fußball-Weltmeisterschaft, die wir als einziger Anbieter in Deutschland komplett zeigen“, erklärt Christian Loefert, Leiter Kommunikation und Vertriebsmarketing bei der Telekom Deutschland.#

Bettszene und lautstarke Gäste

Zwei neue 30-sekündige Spots greifen das Thema „WM bei MagentaTV“ mit vielen überraschenden und humorigen Szenerien auf. So sitzen Fahri Yardim und Christian Ulmen gemütlich im Bett und schauen ungestört Fußball. Unerwartet öffnet Collien Ulmen-Fernandes die Tür zum Schlafzimmer. Sie wirkt sichtlich genervt und möchte sich zu Fahri und Christian gesellen. Kein Wunder, denn das Wohnzimmer ist besetzt. Auf dem Sofa sitzen die deutschen Nationalspieler Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Thomas Müller.

Auch der zweite Spot folgt diesem Schema. Christian und Fahri sitzen mit charmanter Begleitung im Esszimmer. Die redselige Runde unterhält sich über das WM-Angebot auf MagentaTV. Plötzlich ertönt nebenan lautstarker Torjubel. Verwunderte Blicke treffen sich. Der prominente Fußballbesuch blockiert wieder einmal das Wohnzimmer von Familie Ulmen.

Alle 64 WM Spiele nur bei MagentaTV

Die Telekom zeigt als einziger Anbieter in Deutschland alle 64 Spiele der WM live und in UHD-Qualität. 16 Begegnungen davon laufen ausschließlich auf MagentaTV. Das Unternehmen zeigt die WM auf drei Kanälen, Fussball.TV 1-3 (Mehr zu den neuen Kanälen in diesem DF-Artikel). An den finalen Gruppenspieltagen mit Parallelspielen steht zudem eine Konferenz-Option zur Verfügung.

