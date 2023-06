Tragbare Technologien: Blick auf neue Gadgets und Innovationen

Anzeige

Wenn es um Technologie geht, gibt es schon seit langem einen Trend in Richtung höherer Mobilität. Nahezu jeder Mensch besitzt heutzutage ein Smartphone oder Tablet, und auf diesen können unzählige Funktionen ausgeführt werden, die früher nur auf dem Computer möglich waren. Zum Beispiel können Menschen heute von einem mobilen Gerät Filme ansehen, Videospiele spielen oder sogar ein Casino wie Mr Bet besuchen.

Da Smartphones und Tablets schon lange nichts Neues mehr sind, gibt es mittlerweile einen neuen Trend. Die Rede ist von tragbaren Geräten, die auch als Wearables bekannt sind. Worum es sich dabei genau handelt und wie die Zukunft von tragbarer Technologie aussehen könnte, beantworten wir hier.

Was sind Wearables?

Wearables sind digitale Geräte, die entweder am Körper getragen, in Kleidungsstücke eingenäht oder sogar in den Körper des Nutzers eingepflanzt werden. Es gibt viele verschiedene Arten von Wearables, darunter Fitness-Trackern, Smartwatches, Augmented-Reality-Brillen und vieles mehr. Die meisten Wearables sind mit dem Internet verbunden und verfügen oft über Sensoren, welche Daten wie den Herzschlag oder die Aktivitäten des Nutzers sammeln können.

Interessanterweise sind Wearables keinesfalls eine neue Technologie. Zum Beispiel fallen Armbanduhren ebenfalls unter die Kategorie, und diese gibt es bereits seit Hunderten von Jahren.

Welche Funktionen bieten Wearables?

Je nach Art bieten Wearables komplett andere Funktionen. Im Folgenden stellen wir einige Beispiele für Wearable-Geräte zusammen mit ihren Funktionen vor.

Smartwatch

Das bekannteste Beispiel für Wearables ist die Smartwatch. Diese sieht einer normalen Armbanduhr ähnlich, verfügt aber über viel mehr Funktionen. Eine Smartwatch kann als Fitness-Tracker verwendet werden, um den Puls und die Aktivitäten des Nutzers zu messen. Sie kann auch als Telefon verwendet werden, mit dem Benutzer Anrufe tätigen oder Nachrichten verschicken können. Darüber hinaus können Smartwatches auch als Zahlungsmittel oder sogar als Navigationssystem dienen.

Fitnesstracker

Fitnesstracker sind eine spezielle Art von Wearables, die speziell für das Messen von Fitness-Aktivitäten entwickelt wurden. Diese Geräte ähneln Smartwatches und werden in der Regel am Handgelenk getragen. Fitnesstracker können den Puls, die Schritte und die Kalorienzufuhr des Nutzers messen und aufzeichnen. Einige Fitnesstracker haben auch zusätzliche Funktionen, wie den Nutzer an bestimmte Dinge zu erinnern, um seine Ziele zu erreichen.

Sicherheits-Wearables

Eine andere Kategorie dieser Technologie sind die sogenannten Sicherheits-Wearables. Diese werden oft in Form von vermeintlichen Schmuckstücken oder auch einfach Handgelenk getragen und sollen den Nutzer vor möglichen Gefahren schützen.

Wenn sich der Nutzer bedroht fühlt, kann er oder sie einen Notfallknopf auf dem Wearable drücken, um die Polizei oder andere Hilfe zu rufen. Einige Sicherheits-Wearables verfügen auch über einen eingebauten Alarm, welcher Angreifer abschrecken und nahestehende Personen zu Hilfe rufen soll.

VR-Headsets

Auch im Bereich der Videospiele gibt es Wearables. Virtual Reality (VR) Headsets sind ein Beispiel dafür. Diese Geräte werden über dem Kopf getragen und ermöglichen es den Nutzern, in eine virtuelle Welt einzutauchen. VR-Headsets verfügen über Sensoren, die die Bewegungen des Nutzers aufzeichnen und so die Interaktion mit der virtuellen Realität ermöglichen.

Wie wird die Zukunft von Wearable-Technologie aussehen?

Die Entwicklung von Wearables ist in vollem Gange und es ist davon auszugehen, dass sich diese Technologie in Zukunft noch weiter entwickeln wird. Es wird neue und innovative Wearables geben, die völlig neue Möglichkeiten für den Einsatz in verschiedenen Bereichen bieten werden.

Hier sind einige Beispiele für zukünftige Wearables:

Smart-Kleidung, die den Körper des Nutzers überwacht und ihm bei vielen Aufgaben im Alltag hilft: Es gibt viele Ideen für solche Smart-Kleidung, wie z.B. Kleidung, die den Nutzer bei der Sportausübung unterstützt und ihm dabei hilft, seine Ziele zu erreichen.

Bio-Sensoren, die den Gesundheitszustand des Nutzers überwachen: Diese Bio-Sensoren könnten unter der Haut des Nutzers eingepflanzt werden und verschiedene biologische Parameter wie Blutdruck oder Herzfrequenz messen.

Intelligente Pflaster, die den Körper des Menschen überwachen und automatisch Medikamente oder andere Stoffe verabreichen: In Zukunft könnte es spezielle Pflaster geben, die bestimmte Medikamente oder andere Substanzen direkt an die betroffenen Stellen des Körpers verabreichen.

Implantate: Implantate, die direkt in den Körper des Nutzers eingebettet sind und ihm bei verschiedenen Aufgaben helfen. Ein Beispiel ist das sogenannte Neuralink von Unternehmer Elon Musk – einem Chip, der direkt in die Schädeldecke des Nutzers eingepflanzt wird.

Handschuhe mit Sensoren: Handschuhe, die mit Sensoren ausgestattet sind und dem Nutzer ermöglichen, durch Tasten Informationen über seine Umwelt zu bekommen.

Schuhe, welche die kinetische Energie bei der Nutzung in Strom verwandeln: Anstatt all die anderen Wearables mit Batterien zu betreiben, könnte es in Zukunft Schuhe geben, die beim Laufen oder Gehen kinetische Energie erzeugen und in Strom umwandeln.

Wearables könnten unsere Zukunft stark beeinflussen

Es ist offensichtlich, dass Wearable-Technologie in Zukunft eine viel größere Rolle in unserem täglichen Leben spielen wird. Es wird neue und innovative Wearables geben, die uns helfen werden, unsere Ziele zu erreichen und unser Leben zu verbessern. Diese Technologie ist noch in den Kinderschuhen, aber es besteht kein Zweifel daran, dass sie uns in naher Zukunft revolutionäre neue Möglichkeiten eröffnen wird.

