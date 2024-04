Vodafone und Apple erweitern Service für Mobilfunkkunden

Vodafone und Apple wollen ihre digitalen Services für Mobilfunkkunden laut eigenen Angaben erweitern und bieten Tablet-Nutzern eine neue Buchungsmöglichkeit.

Wie Vodafone am Freitag ankündigte, sollen Tablet-Nutzer ab sofort erstmals die Möglichkeit haben, einen neuen Mobilfunkvertrag direkt auf einem iPad abzuschließen, ohne dass sie dafür einen Onlineshop über den Browser besuchen müssen. Die sogenannte „On-Device-Activation“ (ODA) soll dabei in den Verbindungseinstellungen auf dem iPad die Buchung eines Mobilfunktarifs erheblich vereinfachen, beschreibt der Anbieter. Der Prozess soll direkt im Betriebssystem integriert und in den Einstellungen über den Menüpunkt „Mobilfunktarife“ abrufbar sein. Vodafone wirbt dabei, der erste Anbieter weltweit mit diesem digitalen Buchungsweg zu sein. Bislang standen auf dem iPad nur einzelne MVNOs bei der ODA-Aktivierung zur Auswahl, so Vodafone in der jüngsten Pressemitteilung.

So funnktioniert die Vodafone-Buchung auf dem Apple iPad

Den Buchungsprozess erklärt Vodafone im Netz folgendermaßen:

Schritt 1 : Buchungsprozess starten. Um einen Tarif zu buchen, gehe in die Einstellungen deines iPads, wähle dort ‚Mobilfunk‘ aus und dann ‚Mobilfunkvertrag hinzufügen‘.

: Buchungsprozess starten. Um einen Tarif zu buchen, gehe in die Einstellungen deines iPads, wähle dort ‚Mobilfunk‘ aus und dann ‚Mobilfunkvertrag hinzufügen‘. Schritt 2 : Anbieterauswahl. Es öffnet sich nun ein Fenster. Wähle dort ‚Vodafone‘ aus.

: Anbieterauswahl. Es öffnet sich nun ein Fenster. Wähle dort ‚Vodafone‘ aus. Schritt 3 : Tarif buchen oder bestehenden Tarif aktivieren. Nun hast du die Wahl einen bereits bestehenden Tarif z.B. eine OneNumber hinzuzufügen oder einen neuen Tarif zu buchen.

: Tarif buchen oder bestehenden Tarif aktivieren. Nun hast du die Wahl einen bereits bestehenden Tarif z.B. eine OneNumber hinzuzufügen oder einen neuen Tarif zu buchen. Schritt 4: Daten eingeben und Tarif abschließen. Folge nun den angezeigten Schritten. Wähle deinen Tarif aus und gebe deine persönlichen Daten an. Fertig.

Nach Buchung des Tarifs wird die eSIM heruntergeladen und aktiviert, erklärt Vodafone weiter. Voraussetzung für die Nutzung des neuen Services soll ein Apple iPad ab OS-Version 17.4 sein, das Mobilfunkverbindungen und die Verwendung einer eSIM unterstützt.

