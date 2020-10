Champions League bei Sky und DAZN: Ein Spiel heute in UHD mit HDR

Anzeige

Bayern, Leipzig und Gladbach sind erfolgreich in die neue Saison der Königsklasse gestartet. Einzig Borussia Dortmund musste bei Lazio Rom eine Niederlage hinnehmen und steht bereits am 2. Spieltag unter Druck.

Die Partie des BVB gegen Zenit St. Petersburg am Mittwoch um 21 Uhr sowie von Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid am heutigen Dienstag zur gleichen Anstoßzeit überträgt Sky live und exklusiv im deutschen Fernsehen. Darüber hinaus gibt es sämtliche Spiele an beiden Tagen wie gewohnt abschnittsweise in der Sky-Konferenz zu sehen.

Nach dem erfolgreichen Start mit zwei Bundesliga-Spielen pro Spieltag zeigt Sky ab dieser Saison erstmals auch manche Topspiele der UEFA Champions League in UHD und HDR, am 2. Spieltag die Partie von Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid.

Sämtliche weiteren Begegnungen des Spieltages, darunter auch die Partien des FC Bayern gegen Lok Moskau und Leipzig zu Gast bei ManU, werden in voller Länge bei Streamingdienst DAZN live gezeigt.

Alle Spiele in der Übersicht

Dienstag, 18.55 Uhr:

Lokomotive Moskau – FC Bayern München (DAZN)

Schachtar Donezk – Inter Mailand (DAZN)

Dienstag, 21.00 Uhr:

Bor. Mönchengladbach – Real Madrid (Sky)

Atletico Madrid – Salzburg (DAZN)

Marseille – Manchester City (DAZN)

Liverpool – Midtjylland (DAZN)

FC Porto – Olympiakos (DAZN)

Atalanta Bergamo – Ajax Amsterdam (DAZN)

Mittwoch, 18.55 Uhr:

Basaksehir – PSG (DAZN)

Krasnodar – Chelsea (DAZN)

Mittwoch, 21.00 Uhr:

Borussia Dortmund – Zenit St. Petersburg (Sky)

Juventus Turin – FC Barcelona (DAZN)

Manchester United – RB Leipzig (DAZN)

Ferencvaros – Dynamo Kiew (DAZN)

FC Sevilla – Stade Rennes (DAZN)

FC Brügge – Lazio Rom (DAZN)