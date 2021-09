Neuer Name für RTLplus gefunden

Anzeige

TV Now wird in Kürze in RTL+ umbenannt. Daher braucht auch der Spartensender RTLplus einen neuen Namen. Dieser scheint nun gefunden zu sein. Pate steht dabei ein Vox-Ableger.

Denn RTLplus soll wohl künftig RTL Up heißen – passend zu VoxUp. Der Free-TV-Kanal war am 1. Dezember mit viel Trara an den Start gegangen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Eine signifikante Rolle in der Senderfamilie – so wie der Retrokanal RTLplus – konnte die Vox-Zweigfiliale jedoch noch nicht einnehmen. So ist die Umbenennung des von RTL als Best-Ager-Sender bezeichneten Kanals eine durchaus delikate Angelegenheit. Eine Bestätigung für den neuen Namen RTL Up steht noch aus.

Den nun gefundenen Namenskonsens meldete zuerst „dwdl“ an diesem Sonntag. Dort wird auch von abwegigen Umbenennungsvorschlägen wie RTL Karat oder RTL Lila berichtet. Im Gegensatz dazu trifft man es mit RTL Up noch relativ gut.

Das ganze Hin und Her wäre nicht nötig, wenn man bei RTL nicht entschieden hätte, sein Streamingangebot TV Now in absehbarer Zeit in RTL+ umzufirmieren. Serien, die fürs erste Halbjahr 2022 angekündigt sind, wie das stark nach „Babylon Berlin“ klingende 20er-Jahre-Format „Torstraße 1“, laufen schon unter dem Vermerk „Start bei RTL+“. Anfang des Jahres hieß, dass der Namenswechsel in der zweiten Jahreshälfte 2021 ansteht (DF-Bericht aus dem Februar).

Es könnte also nun auch alles ganz schnell gehen. Wie eingangs erwähnt, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt von RTL-Seite kein Statement zum neuen Namen von RTLplus. Dementsprechend ist auch noch kein konkreter Zeitpunkt für den Wechsel bekannt.