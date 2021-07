Sky Sport News: Termin für Pay-TV-Rückkehr steht

Anzeige

Dass der Sportnachtichtensender Sky Sport News ins PayTV zurückkehrt, ist bereits seit geraumer Zeit bekannt – nun lässt Sky das Publikum auch wissen, wann es soweit sein wird. Der Termin für die Rückholung des Senders in den Exklusivbereich von Sky kommt demnach früher als von manchen vermutet.

Nach Jahren im Free-TV kehrt Sky Sport News zurück ins Bezahlprogramm von Pay-TV-Anbieter Sky. Dass die Umstellung Ende Juli erfolgen soll, wurde bereits vor einigen Wochen seitens des Anbieters bestätigt. Nun stellt sich heraus: Der Sender verabschiedet sich bereits deutlich vor Monatsende aus dem frei empfangbaren Fernsehen.

Dies lässt Sky nun auch das Publikum wissen: Im laufenden Programm weist der Anbieter auf die Rückkehr des 24-Stunden-Sportsenders hinter die Bezahlschranke am 21. Juli 2021 hin.

Darum kehrt Sky Sport News ins Pay-TV zurück

Zu den Beweggründen für die Pay-TV-Rückführung von Sky Sport News äußerte sich Charly Classen, Executive Vice President Sport von Sky Deutschland: „Durch das Schaufenster im Free-TV konnten in den vergangenen Jahren alle Sportfans in Deutschland einen Blick in die Welt von Sky Sport werfen und sich persönlich von der Qualität unseres Sportangebots überzeugen. Mit der Rückkehr in das Sky Abonnement dürfen sich unsere Kunden neben der neuen Exklusivität in Zukunft auf noch mehr exklusive News, Hintergründe und vor allem Live-Fenster in aktuelle Sky Übertragungen freuen.“

