Sky Ticket auf neuer Xbox und Playstation 5 integriert

Anzeige

Wer sich eine der neuen Spielekonsolen von Sony oder Microsoft zulegen will, wird dort einen direkten Zugang zu seinen Sky-Inhalten vorfinden.

Eine der wohl brennendsten Fragen im anlaufenden Weihnachtsgeschäft ist derzeit wohl, ob die von den Konsolenherstellern Sony und Microsoft bereitgestellten Kapazitäten an neuen Spielkonsolen ausreichen werden, damit unter jedem Weihnachtsbaum eines der gewünschten Geräte seinen Platz finden kann.

Bereits in den vergangenen Tagen verdichten sich zunehmen auch die Informationen hinsichtlich der direkt ab Marktstart nutzbaren Apps auf der Xbox One X und S sowie der Playstation 5. Eine der erfreulichen Nachrichten für Sky-Kunden, die über ein Sky Ticket Fiction- oder Sportinhalte beziehen: Eine entsprechende App des Pay-TV-Anbieters wird auf beiden Konsolen ohne Verzögerung nutzbar sein, sobald die begehrten Gaming-Stationen in den Wohnzimmern der Bundesrepublik endlich aufgebaut sind.

Seitens Sky zeigt man sich über diesen Coup sehr zufrieden, so äußerte sich zumindest Senior Vice President Charli Kumar: „Wir freuen uns sehr, das exklusive Programmangebot von Sky Ticket vom Start weg auf allen drei neuen Konsolen anbieten zu können. PlayStation 5 sowie Xbox Series Series X und S setzen neue Standards für Home Entertainment. Und mit Sky Ticket erreichen sie das nächste Streaming-Level mit den neuesten Serien, Blockbustern und dem besten Live-Sport.“

Ab wann gibt es die neuen Konsolen?

Die neue Xbox Series X und Xbox Series S gibt es ab 10. November zu kaufen, die Playstation 5 wird am 19. November verfügbar sein – allerdings nur für jene, die eine Vorbestellung platziert haben: Sony verkündete jüngst, dass aus Gründen der Corona-Prävention am Starttag keine Kontingente in den Ladengeschäften ausliegen werden (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Wer bislang keine Vorbestellung für eine neue Xbox platzieren könnte, hat indes vielleicht zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gesucht – hier gibt es beide Modelle noch zur Vorbestellung.